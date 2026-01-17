Ya es oficial: así puedes conseguir en Andalucía el Abono Único de 60 euros para viajar por toda España

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno lanza un Abono Único estatal de 30 euros para menores de 26 años, válido para viajar ilimitadamente durante 30 días en Cercanías, Media Distancia y autobuses interregionales. La medida simplifica el sistema de transporte y busca fomentar el uso del transporte público en Andalucía, donde hay grandes desplazamientos diarios. El abono también estará disponible para mayores de 26 años por 60 euros al mes, ampliando el beneficio a toda la población. La compra del abono podrá hacerse por internet, en taquillas, aplicaciones móviles y máquinas expendedoras, con un sistema de localizador único para facilitar el acceso.

El Abono Único, la nueva medida impulsada por el Gobierno en 2026, es un título de transporte personal e intransferible que permite realizar viajes ilimitados durante 30 días naturales desde la fecha de activación. Con él se puede usar la red de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe, además de los autobuses de titularidad estatal incluidos en el programa.

El precio general es de 60 euros al mes, aunque los jóvenes de hasta 26 años solo pagan 30 euros gracias a la modalidad Abono Único Joven, que aplica un descuento del 50% sobre la tarifa. La gestión se realiza a través de Renfe y de las principales empresas de autobús adheridas, como Alsa y otras operadoras nacionales.​​

Para conseguirlo desde Andalucía se exigen unos requisitos básicos: contar con nacionalidad española o residencia legal en España, disponer de DNI o NIE en vigor y facilitar datos personales como nombre y apellidos, documento identificativo, correo electrónico y teléfono.

En el momento de la compra es necesario elegir una fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores, ya que desde ese día comienza a contar el mes de validez del abono.​

El proceso es sencillo. En el caso de los jóvenes de hasta 26 años, primero hay que registrarse en la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes para obtener un código que aplica el descuento del 50%, de manera que el abono se quede en 30 euros.

Ese código se conserva y se introduce después al comprar el título en Renfe o en la web o aplicación de la empresa de autobús correspondiente, por lo que conviene guardarlo bien.

Cómo comprarlo​

La compra del abono, tanto para jóvenes como para adultos, puede hacerse en la web o la app de Renfe, en taquillas y máquinas de autoventa de estaciones de tren, seleccionando la opción “Abono Único” de 60 euros.

Si se prefiere viajar en autobús, el abono se adquiere en los canales oficiales de las operadoras adheridas, como páginas web, aplicaciones móviles, taquillas o máquinas de empresas como Alsa o Samar, introduciendo los datos personales, la fecha de inicio y, en su caso, el código joven.​

Una vez comprado, el usuario recibe un localizador o código que se utiliza cada vez que se reserva un billete de tren o autobús.

El abono permite realizar viajes ilimitados, pero se aplican ciertas normas de uso: en muchos servicios de autobús solo se permite una reserva por sentido y día salvo trayectos cortos, y en Media Distancia de Renfe existen límites a la cantidad de reservas que se pueden acumular o a la posibilidad de encadenar trenes muy seguidos para evitar un uso abusivo.

Además, es obligatorio llevar el DNI o NIE, porque solo el titular puede utilizar el abono, y el uso fraudulento puede suponer su bloqueo temporal o incluso la anulación.​

Para quienes viven en Andalucía, el abono cubre los servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe con origen o destino en la comunidad, como las conexiones de Sevilla, Málaga, Cádiz o Almería, entre otras.

También permite desplazarse en autobuses interregionales estatales operados por compañías como Alsa, enlazando ciudades andaluzas con el resto del país, e incluye determinados servicios Avant concretos en varios corredores, con algunas excepciones como el tramo Barcelona–Tarragona.​

Este nuevo título convive con los descuentos propios que mantiene Andalucía en 2026 sobre el transporte público autonómico, que llegan hasta el 40–50% en muchos abonos y títulos multiviaje, además de medidas especiales como la gratuidad para menores de 15 años.