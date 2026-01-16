Sorprendidos in fraganti por la Guardia Civil cuando capturaban aves protegidas en Rincón de la Victoria

Dos agentes de la Guardia Civil en un control de carretera. EP Sevilla

La Guardia Civil ha investigado a dos personas tras ser sorprendidas mientras capturaban ilegalmente aves protegidas en una zona rural del municipio malagueño de Rincón de la Victoria, utilizando métodos expresamente prohibidos por la normativa medioambiental.

Los hechos ocurrieron en el entorno conocido como Carril El Fotógrafo, en el núcleo de Torre de Benagalbón, donde agentes del Puesto Principal de Rincón de la Victoria realizaban labores de vigilancia y protección del medio natural.

Durante el dispositivo, los guardias localizaron a dos individuos en una zona apartada que se encontraban capturando jilgueros mediante artes no selectivas.

La intervención tuvo lugar en plena temporada de paso migratorio hacia el Estrecho de Gibraltar, un periodo especialmente sensible en el que estas especies resultan más vulnerables.

En el lugar, los agentes intervinieron dos redes abatibles de grandes dimensiones —de seis metros de largo por dos de ancho—, así como un amplio dispositivo de reclamos destinado a atraer a las aves.

Entre el material incautado se encontraban dos jilgueros utilizados como reclamos vivos, inmovilizados con clavos tipo “embrague”, además de dos reproductores de sonido, ocho memorias USB y siete altavoces que emitían cantos de aves a gran volumen.

También fue localizada una jaula con cuatro ejemplares recién capturados que carecían de la anilla de identificación obligatoria.

Las seis aves fringílidas fueron liberadas de inmediato en su hábitat natural. Se trata de especies protegidas incluidas en el Anexo II del Convenio de Berna, que regula la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.

Los dos implicados han sido investigados como presuntos autores de delitos contra la fauna silvestre, por la caza, posesión y captura de especies protegidas empleando medios prohibidos y no selectivos.

El atestado, junto con el material intervenido, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Málaga.