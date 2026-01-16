La Guardia Civil desmantela dos puntos de venta de droga en el casco antiguo de Monda: hay dos detenidos

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha desmantelado dos puntos de venta de droga en el casco antiguo de Monda y ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos responsables. Las investigaciones comenzaron tras recibir informaciones sobre la venta al menudeo de estupefacientes, que había convertido la zona en un punto de encuentro para compradores. Tras meses de pesquisas, se registraron dos domicilios donde se incautaron cocaína, hachís, marihuana, dinero en efectivo y material para preparar las dosis. En el operativo participaron varias unidades de la Guardia Civil, incluido un perro especializado que ayudó a localizar la droga y el dinero.

La Guardia Civil ha desmantelado dos puntos de venta de droga en el casco antiguo de la localidad malagueña de Monda. Agentes pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Coín han procedido a la detención de dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Las investigaciones se iniciaron tras recibir informaciones sobre una distribución activa de estupefacientes al menudeo en una calle del casco antiguo. Esta actividad ilícita había convertido la zona en un punto de encuentro constante de compradores de droga, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras meses de pesquisas dificultadas por las características del trazado urbano y la rapidez con la que se efectuaban las transacciones, los agentes pudieron identificar dos puntos de venta regentados por vecinos que, aunque residían en viviendas contiguas, operaban de manera totalmente independiente.

Así, tras obtener los mandamientos judiciales pertinentes, se procedió al registro de los domicilios, de donde se incautaron un total de 87 gramos de Cocaína, 390 gramos de hachís, 372 gramos de marihuana, 4.360 euros en metálico y útiles para la preparación y distribución de las dosis.

En el operativo participaron patrullas de Seguridad Ciudadana de Coín, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Málaga (Usecic) y el Servicio Cinológico, cuyo perro especializado fue clave para la localización de la droga y el papel moneda.

Los detenidos, junto con las diligencias practicadas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de Coín.