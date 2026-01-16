Confirmado por la AEMET: llega una masa de frío polar a Málaga que traerá lluvia, nieve y una bajada de las temperaturas

Imagen de archivo de un día de lluvia en Málaga. Paula Tejada

El descuelgue de una nueva baja que llegó a Málaga esta pasada madrugada ha traído de vuelta el frío y este fin de semana llegará una masa de aire frío con precipitaciones, nieves y una bajada generalizada de las temperaturas en toda la provincia.

Ya este viernes se han producido algunas precipitaciones, dejando acumulados de 17 litros por metro cuadrado en Los Reales; 16 litros en Ojén; 15,6 en Majada de las Lomas; 14 en Jubrique; y 12 en Majaceite, según los datos disponibles en la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

Estas precipitaciones débiles comenzarán a intensificarse y los mayores acumulados se registrarán en la Serranía de Ronda y por toda la zona occidental del litoral malagueño, especialmente desde Marbella hasta Manilva.

Las lluvias estarán presentes durante el resto de la jornada de este viernes en la provincia, el sábado tendrá lugar la bajada de temperaturas pero sin precipitaciones, ya que el domingo regresarán, con la posibilidad de que se puedan producir heladas en algunos puntos.

La caída de las temperaturas será tal que de los 6 de mínima y 20 de máxima que hay este viernes, se bajará a los 2 de mínima y los 17 de máxima de media.

Por municipios en Antequera y Ronda se registrarán las temperaturas más bajas: 2 grados de mínima y 9 de máxima. En el caso de Coín las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados este fin de semana.

En la capital las mínimas rondarán los 7 grados y las máximas 12. En Rincón de la Victoria irán serán 7 de mínima y 18 de máxima. En Marbella los mercurios marcarán desde 7 a 16 grados.