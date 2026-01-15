La Junta autoriza una batida de jabalíes en la sierra de Alhaurín de la Torre por "sobrepoblación"

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha autorizado una batida de jabalíes en la sierra de Alhaurín de la Torre para controlar la sobrepoblación. La batida se realizará el sábado entre las 7:30 y las 16:30 horas en el coto del monte público MA-10769, Sierra Llana. El Ayuntamiento pide evitar la presencia en zonas como Arroyo Blanquillo, Arroyo Zambrana, Jabalcuza y Arroyo del Pinar durante la batida por motivos de seguridad. Se prohíben actividades deportivas, recreativas o de otro tipo en la zona mientras dure la batida para garantizar la seguridad.

Alhaurín de la Torre llevará a cabo una batida de jabalíes en la sierra el próximo sábado, en el marco de la emergencia cinegética declarada por la Junta de Andalucía para reducir la sobrepoblación de esta especie.

Así lo ha confirmado el Ayuntmamiento, que ha pedido "evitar cualquier tipo de presencia o actividad" en la sierra en horario comprendido entre las 7:30 y las 16:30 horas, ya que habrá una batida con armas de fuego.

Se llevará a cabo en parte de la sierra del municipio, concretamente en el coto del monte público MA-10769, La Mezquita–Arroyo Blanquillo, conocido como Sierra Llana.

Esta actuación no está organizada por el Ayuntamiento, sino que es realizada por la Sociedad de Cazadores ‘La Torre’, que cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía en el marco de la emergencia cinegética, "debido a los importantes daños ambientales y agrícolas y los riesgos sanitarios y de seguridad vial que conlleva".

Según la comunicación oficial registrada, la batida implica un despliegue amplio y continuo durante toda la jornada. Por motivos de seguridad, el Ayuntamiento pide evitar el tránsito por estas zonas:



-Arroyo Blanquillo

-Arroyo Zambrana

-Jabalcuza (zona de Pozo Povea)

-Arroyo del Pinar



Así como cualquier otro carril, sendero o acceso susceptible de ser utilizado por senderistas, ciclistas o aficionados a actividades en la naturaleza.

Asimismo, se prohíbe cualquier tipo de actividad deportiva, recreativa o de otra índole en toda la zona afectada mientras dure la batida, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y el correcto desarrollo de la actuación autorizada.