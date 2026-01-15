Duro golpe al Balkan Cartel, que operaba en la Costa del Sol: intervienen casi 2.500 kilos de cocaína

Las claves nuevo Generado con IA Desmantelan tres organizaciones criminales vinculadas al Balkan Cartel que introducían cocaína en España mediante asaltos a buques portacontenedores. La operación policial ha resultado en la detención de 30 personas, la incautación de casi 2.500 kilos de cocaína, armas de guerra, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y joyas. Las organizaciones utilizaban jóvenes nadadores y técnicas como el 'drop off' para recuperar la droga en alta mar y luego transportarla por carretera a otros países europeos. Se han bloqueado activos inmobiliarios por valor de casi 5 millones de euros y cuatro monederos de criptomonedas pertenecientes a la red criminal.

Agentes de la Policía Nacional, junto a la Guardia Civil y a la Agencia Tributaria, han llevado a cabo una investigación que ha culminado con la desarticulación de tres organizaciones criminales, vinculadas con el Balkan Cartel.

De acuerdo con los datos aportados, ha sido desmantelada toda la infraestructura que utilizaban para la introducción de grandes cantidades de cocaína procedente de Colombia en nuestro país mediante el asalto a buques portacontenedores.

En la operación han sido detenidas 30 personas y se han realizado 19 registros en los que se han intervenido 2.475 kilos de cocaína, varias armas de guerra, unos 100.000 euros en efectivo, joyas y relojes.

A esto hay que sumar ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de gasolina, diverso equipo náutico y escalas utilizadas para los asaltos así como dispositivos de geolocalización.

De igual manera, se han bloqueado activos inmobiliarios por valor de casi 5 millones de euros y cuatro monederos virtuales de criptomonedas.

Tres organizaciones criminales

La investigación se activó tras la aprehensión de 88 kilos de cocaína en el interior de un vehículo en la localidad malagueña de Mijas en octubre de 2024.

Las pesquisas permitieron a los agentes conocer la existencia de tres organizaciones criminales dedicadas a la introducción de la droga en nuestro país.

Una de ellas estaba vinculada al Balkan Cartel y era propietaria de la droga y otra, formada por personas de origen colombiano, que operaban tanto en su país de origen como en España.

Para introducir los alijos de cocaína en contenedores marítimos transportados a bordo de buques portacontenedores, recurrían a la técnica de los micos.

Se trata de una forma de tráfico de drogas que consiste en utilizar a jóvenes que sean buenos nadadores y de familias de pocos recursos para que carguen el estupefaciente en las embarcaciones que se encuentran en alta mar.

Posteriormente, miembros de esta misma organización se desplazaban a España con la intención de asaltar los contenedores interceptando los buques antes de su llegada al estrecho de Gibraltar.

Para ello, contaba con la infraestructura logística proporcionada por la tercera organización criminal asentada en el Campo de Gibraltar.

Primer asalto frustrado

A mediados de este año la tripulación de un buque con destino al puerto de Cádiz avisó al Servicio de Salvamento Marítimo ante la presencia de polizones en la cubierta, logrando la incautación de 1.355 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor.

Las investigaciones realizadas pudieron comprobar cómo tres varones que tenían la misión de recuperar la sustancia regresaron precipitadamente a su país.

Poco tiempo después, otro buque a su paso por aguas portuguesas alertaba a las autoridades de ese país sobre el secuestro de la embarcación por parte de unos polizones portando armas largas, los cuales consiguieron descargar diversos fardos ocultos en un contenedor, logrando en este caso el rescate de la sustancia estupefaciente por parte de la organización.

Utilizaban la técnica del drop off

Continuando con la investigación, durante los meses de septiembre y octubre, se detectó otro nuevo rescate de droga.

Tres miembros de la organización colombiana y dos hombres pertenecientes a la cédula del Balkan Cartel asentada en Costa del Sol, apoyados por la organización encargada de proporcionar las embarcaciones de alta velocidad, pudieron recuperar la sustancia de uno de los contenedores mediante la técnica del drop off.

Este método consiste en arrojar la mercancía desde un mercante para su recogida por embarcaciones más pequeñas cerca del país de destino, sometiendo a la tripulación de los buques y extrayendo la droga del interior de los contenedores, usando técnicas militares y con armas de guerra.

De esta manera, la cocaína era introducida en poblaciones ubicadas en el Golfo de Cádiz, donde la ocultaban y transportaban finalmente por carretera hasta países europeos.