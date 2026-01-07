La Guardia Civil investiga una presunta agresión a una menor en una fiesta de Nochevieja en Alhaurín de la Torre

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil investiga una presunta agresión a una menor de 15 años ocurrida durante una fiesta de Nochevieja en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, según han indicado fuentes del instituto armado.

De acuerdo con la información facilitada, los hechos habrían tenido lugar en el transcurso de una celebración privada durante la madrugada del 1 de enero. La denuncia señala la supuesta participación de un grupo de jóvenes, aunque por el momento no se han facilitado más detalles sobre el número de implicados ni sobre su identidad.

Desde la Guardia Civil se subraya que el caso se encuentra en fase de investigación, dentro de los cauces habituales para este tipo de delitos, y que se están practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

El caso ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las responsabilidades una vez concluya la investigación.