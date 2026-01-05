La borrasca Francis deja hasta 170 litros por metro cuadrado en la provincia de Málaga y crecidas históricas en los ríos

La borrasca Francis ha llegado a Málaga con fuerza. Este domingo, en los móviles de los malagueños sonaba el mensaje Es Alert para comunicar el aviso rojo de la Aemet por fuertes lluvias en 27 municipios de la provincia. Algunos puntos acumulan hasta 170 litros por metro cuadrado, con máximos históricos en el río Grande a su paso por Las Millanas, en Tolox.​

El paso de este profundo sistema atlántico ha disparado las precipitaciones en el interior malagueño, donde la red de estaciones de SAIH Hidrosur registra más de 150 litros por metro cuadrado en varios puntos. En la zona de Las Millanas (Tolox) el pluviómetro marca 170,5 litros por metro cuadrado en 12 horas, 190,3 litros en las últimas 24 horas y 183,3 litros acumulados el domingo, situando este enclave como uno de los epicentros de la borrasca en toda la provincia.​

La combinación de lluvias torrenciales y una respuesta muy rápida de las cuencas ha llevado a los principales ríos a niveles de gran caudal, con crecidas catalogadas ya como extraordinarias en varios tramos. En el valle del Río Grande, los máximos históricos registrados en el punto de Las Millanas, junto con los más de 80–110 litros acumulados en otras estaciones del entorno, han puesto al límite la capacidad de los cauces y han obligado a extremar la vigilancia.

​En la comarca de la Sierra de las Nieves y su entorno los acumulados son igualmente muy destacados. En Casarabonela el pluviómetro refleja 114,7 litros en 12 horas, 181,4 litros en las últimas 24 horas y 166,0 litros a las 21.00 horas del domingo, mientras que Ojén alcanza 129,0 litros en 12 horas, 153,1 litros en 24 horas y 139,9 litros el domingo.​

Las cifras son también muy elevadas en otros puntos, según los datos de Hidrosur. Majada de las Lomas suma 97,4 litros en 12 horas, 141,3 en 24 horas y 136,4 litros acumulados este domingo; el río Genal en Jubrique registra 69,4 litros en 12 horas, 106,2 en 24 horas y 97,8 litros el domingo, mientras que en la Costa del Sol occidental Guadalmansa marca 81,0 litros en 12 horas, 116,0 en 24 horas y 99,3 litros en el día, y Fahala alcanza 18,2 litros en 12 horas, 75,1 en 24 horas y 70,5 litros el domingo.​

En contraste, la Axarquía y algunos puntos del litoral oriental presentan acumulados más modestos. Torrox se queda en 6,8 litros en 12 horas, 9,5 en 24 horas y 9,4 litros el domingo, mientras que la EDAR de Torre del Mar apenas registra 5,0 litros en 12 horas, 5,9 litros en 24 horas y 5,8 litros durante el domingo.

Los datos de Hidrosur relativos al nivel de los ríos deja cifras históricas: a las 21.00 horas del domingo, el río Guadalhorce se encontraba a 4,56 metros de altura a su paso por Cártama. El nivel máximo se registró el pasado 28 de diciembre, con 5,78 metros.

Esta crecida ha provocado el desalojo de una treintena de personas en la zona de Estación de Cártama, en Málaga, que en su mayoría ha sido realojadas en casa de familiares y amigos; tan solo 12 han precisado realojo para lo que se ha habilitado el polideportivo.

Asimismo, el río Grande a su paso por Las Milanas, en Tolox, ha registrado su máximo histórico de caudal, con 2,98 metros frente a los 2,81 metros a los que llegó el 21 de octubre de 2018.

Plan de emergencias

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha desplazado este domingo hasta la sede regional del 1-1-2 en Málaga para conocer de primera mano la evolución del paso de la borrasca Francis por Andalucía. Allí ha presidido la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, en la que se ha realizado un balance de los efectos del temporal, especialmente intensos en las provincias de Cádiz y Málaga.

Según ha explicado, el servicio de emergencias 1-1-2, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha coordinado durante la jornada un total de 261 incidencias, concentradas mayoritariamente en Cádiz, con 138 avisos, y en Málaga, con 120, registradas principalmente durante las primeras horas de la tarde. De manera puntual, también se han atendido incidencias en las provincias de Huelva y Almería.

En la provincia de Málaga se han gestionado avisos desde Álora, Alozaina, Ardales, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benaoján, Campanillas, Fuengirola, Guaro, Igualeja, Jimera de Líbar, la capital, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox y Torremolinos.

La mayoría de los avisos han estado relacionados con anegaciones de viviendas y calles, así como con balsas de agua en la calzada provocadas por la crecida de los cauces fluviales, que han afectado a parte de la red viaria secundaria. Además, se han gestionado incidencias por caídas de árboles y ramas, desprendimientos de piedras, así como rescates y desalojos de carácter preventivo.

El consejero ha trasladado también un mensaje de tranquilidad y ha recordado que la Junta de Andalucía elevó en la mañana de hoy el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones a fase de emergencia, en situación operativa 1. Asimismo, se convocó al Equipo de Valoración y Análisis de Riesgos (EVAR), que ha trabajado durante toda la jornada con el objetivo de garantizar la seguridad en todos los puntos del territorio andaluz.

Antonio Sanz ha pedido máxima prudencia a los vecinos de las zonas afectadas y ha insistido en la importancia de no cruzar cauces ni vados, advirtiendo de que el riesgo es extremo y la situación, “inasumible”, incluso aunque deje de llover, debido al elevado caudal de los ríos.

En este sentido, ha recordado que la Agencia de Emergencias de Andalucía ha establecido la prohibición de transitar por zonas de cauces y ríos para evitar la pérdida de vidas humanas. “Desde la prudencia y siguiendo las indicaciones podemos salvar vidas”, ha subrayado.