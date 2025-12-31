De la Torre: "¿A qué viene levantar muros? La crispación es temeraria, nos empuja al retroceso y nos costó avanzar"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue uno de los protagonistas de la Transición Española y del espíritu de concordia que se creó para que podamos tener una Constitución desde 1978 y vivamos en democracia en España.

De aquellos momentos habló precisamente el pasado mes de septiembre con Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, en un acto organizado por este diario en el Ayuntamiento de Málaga.

Este miércoles ha dado su tradicional discurso de Fin de Año y ha dedicado una buena parte a pedir concordia y pactos de estado para retomar el diálogo y evitar la crispación que se ha adueñado de la esfera política e incluso social de este país.

"Desde el respeto a todas las opciones políticas, digámoslo sin tapujos: estamos soportando un bombardeo de mensajes excesivo y divisivo. Esta crispación es temeraria y dificulta el progreso de España. La deriva populista y la simplificación del discurso no son inocentes y nos pueden empujar hacia un retroceso", ha dicho De la Torre.

Un momento de la intervención de Francisco de la Torre.

El alcalde malagueño, que acaba de cumplir 83 años el pasado 21 de diciembre, ha recordado que "nos costó mucho avanzar hasta aquí. La concordia fue posible porque unos y otros renunciaron a parte de sus pretensiones para que llegase la democracia y se nos abrieran las puertas de Europa".

"Ningún español, piense como piense, se merece que lo separen con un muro, da igual a qué lado. Tras la Constitución de 1978, a cuyo 50 aniversario le corresponde una gran celebración de todos y para todos, ¿a qué viene levantar muros?", ha señalado De la Torre, quien incluso ha pedido que "los colegios e institutos deberían incluir el visionado de Anatomía de un instante y La última llamada en sus programaciones didácticas".

"Necesitamos diálogo, respeto y ejemplaridad para seguir avanzando de forma justa y cohesionada, para disipar el hastío, el desencanto y la desafección; para frenar el extremismo, el radicalismo y el populismo", ha insistido De la Torre, quien ha aplaudido las palabras del rey Felipe VI en su pasado discurso de Nochebuena.

Viviendas y auditorio

De la Torre es el alcalde de Málaga y también ha dedicado muchos minutos de su discurso, lógicamente, a las inversiones y problemas de la capital, haciendo especial énfasis en la vivienda o los presupuestos.

Ha subrayado que los presupuestos de 2026 —aprobados hace dos semanas— cuentan con más de 1.200 millones de euros, de los cuales 195 se destinarán a inversiones repartidas en 450 proyectos.

Entre ellas, el regidor ha destacado la mejora de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo, la culminación del parque del Campamento Benítez, la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos y la redacción del proyecto para integrar el Guadalmedina.

Francisco de la Torre ha dado su discurso desde la nueva sede de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

El alcalde ha hecho hincapié además en una partida inicial de cinco millones de euros para poner en marcha la creación del auditorio de San Andrés, una deuda histórica de la ciudad, que abordará sin esperar al apoyo del Ministerio de Cultura. "Somos la única gran ciudad del país sin auditorio de música", ha insistido De la Torre.

"Pongamos en valor lo que significa la estabilidad política: Málaga tiene presupuestos en tiempo y forma. Entrarán en vigor en la primera quincena de enero y permitirán ejecutar con normalidad los gastos e inversiones que la ciudad demanda, despejando la incertidumbre", ha subrayado.

En materia fiscal, De la Torre ha garantizado que los principales impuestos permanecerán congelados en 2026 y ha dicho que Málaga sigue siendo una de las capitales con menor presión impositiva.

También ha avanzado la implantación de una tasa vinculada a la gestión de residuos, con bonificaciones de hasta el 80% para familias vulnerables y consumidores responsables.

La vivienda ha sido otro de los ejes de su discurso. El alcalde ha afirmado que el Ayuntamiento impulsa la construcción de 5.213 viviendas, la mayoría en régimen de alquiler, al tiempo que ha reclamado más implicación del sector privado y coordinación entre los 38 municipios del área metropolitana para afrontar la crisis habitacional, la movilidad y el abastecimiento hídrico.

"No solo nos estamos esforzando para hacer más vivienda ahora, sino que cuando casi nadie apostaba por ella ya estábamos trabajando", ha dicho De la Torre, al precisar que el Ayuntamiento ha construido y entregado 5.339 viviendas protegidas desde el año 2000 con una inversión de 650 millones de euros.

El discurso ha incluido referencias a la candidatura de Málaga como sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea. "Si lo logramos, nos consolidaremos en el mapa europeo. Somos muy insistentes en nuestra visibilidad internacional porque Málaga es la única ciudad española no capital autonómica y con más de medio millón de habitantes que no dispone de una agencia europea", ha indicado.

El regidor ha terminado su intervención con un mensaje de solidaridad: ha recordado que 5.400 familias malagueñas reciben ayudas municipales por más de seis millones de euros y ha animado a no dejar a nadie atrás.