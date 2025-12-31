Más de 2.000 agricultores de Málaga reciben 2,18 millones de euros tras un año marcado por la sequía y las danas

La delegada de la Junta con agricultores de Málaga. Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Más de 2.000 agricultores de Málaga han recibido 2,18 millones de euros en ayudas para paliar las pérdidas causadas por la sequía y las DANAS. La Junta de Andalucía ha concedido hasta 42.000 euros por explotación agrícola afectada, financiadas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Antes de enero de 2026, más de 200 ganaderos afectados por la lengua azul y 550 agricultores con viñedos dañados por mildiu recibirán nuevas ayudas. A nivel regional, las ayudas superan los 53,7 millones de euros y benefician a más de 11.300 agricultores en toda Andalucía.

Los agricultores de Málaga despiden este miércoles un año en el que las consecuencias de la sequía del año hidrológico 2023/24, las DANAS y borrascas de marzo han mermado el potencial productivo y las cosechas.

Para que estos trabajadores puedan hacer frente a todos estos problemas, la Junta de Andalucía ha indemnizado a más de 2.000 agricultores con un total de 2.181.124,55 euros.

A estas ayudas también se suman las que recibirán antes de que acabe enero de 2026, más de 200 ganaderos afectados por la lengua azul y más de 550 agricultores, cuyos viñedos han sufrido la plaga de mildiu.

Ayudas para la agricultura

Así, de los 2.017 agricultores que se han beneficiado en la provincia, 1.968 han sido beneficiarios de las ayudas por la sequía con 1,7 millones de euros; y 49 agricultores afectados por las lluvias de final de 2024 y principios de este año han recibido ayudas por valor de 441.422,03 euros.

En este sentido, Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, ha explicado que las explotaciones agrícolas afectadas por estos desastres naturales han podido beneficiarse de hasta 42.000 euros para compensar las pérdidas de producción y potencial productivo gracias a esta línea de ayudas excepcionales financiadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

“Estos incentivos han estado supeditados al reconocimiento formal del desastre natural, a partir del 1 de enero de 2024, y que haya provocado la destrucción de al menos el 30% de la producción o del potencial de producción pertinentes”, ha señalado.

Ayudas a nivel regional

A nivel regional las ayudas que han sido abonadas a fecha de 31 de diciembre de 2025 superan los 53,7 millones de euros y han beneficiado a 11.362 agricultores de toda Andalucía.

En este caso, estas ayudas excepcionales incluyen también cerca de 7 millones a nivel regional para paliar los efectos de la lengua azul en 2024 en la comunidad andaluza que, en el caso de la provincia de Málaga en este periodo, no declaró esta enfermedad en su ganadería.

Asimismo, la delegada ha recordado que esta enfermedad, que afecta especialmente a la ganadería ovina y caprina, tuvo su aparición en la provincia en junio de 2025 y que la Junta también ha salido al auxilio del sector con ayudas autonómicas de concesión directa, que suman para toda la región 15,9 millones de euros.

Ayudas para 2026

“Esta nueva inyección económica viene a sumarse a las ayudas extraordinarias de la Medida 23 del PDR y permitirá mitigar las pérdidas provocadas no solo por la lengua azul, sino también por la plaga del mildiu en la vid”, ha remarcado.

En el caso de la lengua azul, son 206 beneficiarios en la provincia de Málaga que recibirán un importe de 1.061.710,77 euros antes de final del mes de enero de 2026; mientras que 551 agricultores cuyos viñedos se han visto afectados por la plaga de mildiu se beneficiarán de estas ayudas que suman cerca de 366.000 euros.

La delegada ha matizado que tanto el número de beneficiarios como el importe de las ayudas podrán verse incrementados en tanto que se siguen revisando los expedientes recibidos por los agricultores y ganaderos afectados.