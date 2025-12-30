4 detenidos en Benalmádena por 25 robos y hurtos con un botín de 200.000 euros: recorrían el país en autocaravana

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Benalmádena a cuatro miembros de un grupo criminal itinerante que recorría España en autocaravana para cometer robos y hurtos. Están implicados en al menos 25 delitos contra el patrimonio, con un botín total cercano a los 200.000 euros, afectando a zonas de Alicante, Málaga, Islas Baleares y Madrid. El grupo, sin domicilio conocido en España, utilizaba múltiples identidades falsas y estaba especializado en robos de cajas fuertes y en el interior de vehículos. En el registro de la autocaravana se hallaron 24.000 euros en efectivo, moneda extranjera, joyas y dispositivos electrónicos de alto valor; todos los arrestados han ingresado en prisión.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benalmádena a los cuatro integrantes de un grupo criminal itinerante que se desplazaba por distintos puntos de España a bordo de una autocaravana para, presuntamente, cometer robos y hurtos en zonas de alto poder adquisitivo y marcado carácter turístico. Todos los arrestados han ingresado en prisión y estarían implicados en hasta 25 delitos contra el patrimonio, con un perjuicio económico cercano a los 200.000 euros.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre tras el robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche, de donde se sustrajeron unos 8.800 euros en efectivo. A partir de este hecho, los agentes lograron identificar a los presuntos autores y constataron que se trataba de un grupo organizado dedicado a la delincuencia itinerante. Las pesquisas permitieron vincularlos con otros diez delitos, entre ellos un hurto cometido en un furgón blindado en Ibiza, donde lograron apoderarse de 60.000 euros.

Los investigadores comprobaron que el grupo carecía de domicilio conocido en España y que utilizaba de forma sistemática una autocaravana para desplazarse por todo el territorio nacional. Estaban especializados en robos con fuerza, principalmente de cajas fuertes, y en robos en el interior de vehículos.

Actuaban siempre de manera coordinada, tras realizar vigilancias previas y seguimientos, seleccionando objetivos situados en enclaves turísticos y de alto nivel adquisitivo. Su botín habitual incluía dinero en efectivo, joyas y dispositivos electrónicos, que posteriormente colocaban en el mercado negro. Además, los detenidos utilizaban múltiples identidades y documentación falsa, llegando uno de ellos a manejar hasta 24 identidades diferentes.

El dispositivo policial culminó cuando los agentes detectaron el desplazamiento del grupo desde Niza, su lugar de residencia, hasta la Costa del Sol, ante la posibilidad de que fueran a cometer nuevos hechos delictivos. Finalmente, los cuatro integrantes fueron localizados y arrestados en Benalmádena, donde se procedió al registro de la autocaravana. En su interior se hallaron diversas caletas en las que ocultaban los efectos sustraídos.

En total, los agentes intervinieron 24.000 euros en efectivo, cerca de 1.000 euros en moneda extranjera, una moneda de oro de 100 francos, numerosos dispositivos electrónicos de alto valor y diversas joyas. Las diligencias practicadas han permitido esclarecer 25 delitos contra el patrimonio cometidos en distintas localidades de Alicante, Málaga, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid, con un perjuicio económico global estimado en unos 200.000 euros. Los cuatro detenidos permanecen en prisión.