Cártama solicita al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada tras las lluvias torrenciales

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Cártama ha solicitado al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada tras el temporal de lluvias del fin de semana. Las lluvias provocaron el desbordamiento histórico del río Guadalhorce, inundando huertas, explotaciones agrícolas, ganaderas y propiedades privadas. El temporal causó graves daños en áreas urbanas como Estación de Cártama y Doña Ana, con cortes de carreteras y numerosas inundaciones en viviendas. El Consistorio pide ayudas económicas y un estudio hidrológico para prevenir futuras inundaciones, además de la habilitación de líneas de apoyo para los afectados.

El Ayuntamiento de Cártama (Málaga) ha aprobado este martes por unanimidad solicitar al Ministerio del Interior la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, como consecuencia de los daños sufridos tras el reciente temporal de lluvias del fin de semana.



El Consistorio ha argumentado que el temporal provocó el desbordamiento del río Guadalhorce a su paso por el municipio, con una crecida histórica, lo que inundó multitud de huertas, explotaciones agrícolas y ganaderas, y propiedades privadas.



Además, el temporal ha afectado a zonas urbanas como Estación de Cártama, donde se ha visto muy perjudicada la barriada de Los Cardiales o la pedanía de Doña Ana, e incluso provocó el corte del tráfico de la carretera A-7057 y los cortes temporales de otras vías.



La intensidad de las lluvias en poco tiempo ha supuesto que también se vean afectados los saneamientos y conllevó la inundación de sótanos y garajes de viviendas.



El Ayuntamiento ha señalado que Cártama posee cientos de kilómetros de caminos rurales públicos, que también han sido objeto de desprendimientos y socavones ocasionados por las lluvias torrenciales, quedando la mayoría de ellos impracticables.



Asimismo, ha indicado que son numerosas las solicitudes de ayuda económica que los vecinos están haciendo llegar debido a las pérdidas materiales, tanto en residencias como en el sector agrícola y ganadero.



La propuesta elevada al Pleno contempla solicitar a la Junta de Andalucía que habilite una línea de ayudas extraordinarias complementaria, que se destine a las personas afectadas por el temporal.



El Consistorio insta al Ejecutivo autonómico a que realice un estudio hidrológico de la zona de Estación de Cártama para ejecutar las obras necesarias para la evacuación de las aguas, así como la inundación que provocan las crecidas del río Guadalhorce.