Reanudan la búsqueda del segundo desaparecido por el temporal en Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga

Reanudan la búsqueda del segundo desaparecido por el temporal en la provincia de Málaga

El dispositivo de búsqueda ha reanudado en la mañana de este lunes las labores para tratar de localizar al segundo desaparecido por el temporal en Alhaurín el Grande (Málaga), un hombre que viajaba en una furgoneta que fue arrastrada por el río Fahala junto a otro varón cuyo cuerpo sin vida ya fue hallado este domingo.

En total, unas 150 personas van a participar en estas tareas, entre Guardia Civil, bomberos, Policía Local, Protección Civil y voluntarios, han informado fuentes del instituto armado.

El operativo se ha distribuido en ocho grupos de trabajo que van a buscar desde el lugar del accidente hasta la desembocadura de este río, que es un afluente del Guadalhorce.

El puesto de mando está instalado en el puesto principal de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande, desde donde se dirigen y organizan los recursos.

El cuerpo sin vida de uno de los dos desaparecidos fue hallado este domingo, sobre las 17:00 horas, aproximadamente a un kilómetro de donde se localizó la furgoneta, que estaba destrozada.

Los dos hombres, de 53 y 54 años, de los que no se tenían noticias desde las 23.00 horas de este sábado aproximadamente, cuando más llovía, son amigos e irían juntos en el vehículo cuando intentaron cruzar el río, crecido por las intensas lluvias.

La furgoneta fue arrastrada y fue hallada a 1,6 kilómetros de distancia del punto del río por el que cruzaron, vacía y con severos daños, con el techo destrozado. El primer cadáver se localizó, a su vez, a un kilómetro de este vehículo.