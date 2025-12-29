Alhaurín el Grande decreta un día de luto por las muertes del temporal y cancela los actos navideños: "No hay ánimos"
Unos vecinos localizaron en su finca el cadáver del segundo desaparecido este mediodía, cuando el alcalde había pedido colaboración ciudadana a todos los residentes del entorno del río.
Más información: Localizan en Cártama el cadáver de Antonio, el segundo desaparecido durante el temporal de Alhaurín el Grande
El alcalde del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, ha informado de que la localidad ha decretado un día de luto oficial --este martes-- por la muerte de dos hombres, Francisco Zea y Antonio Morales, de 53 y 54 años, tras el temporal, que afectó desde este pasado sábado y la madrugada de este pasado domingo a la provincia de Málaga.
El regidor, en una atención a medios, ha trasladado el "más sentido pésame a las familias en este momento de inmenso dolor para ellos y para todo el pueblo", así como el agradecimiento del pueblo y de la familia a "todos los que han colaborado de alguna manera en esta búsqueda a lo largo de estos dos días, tanto la Guardia Civil como la Policía Local, Bomberos, Grupo Especialista de la Guardia Civil y los numerosos voluntarios, vecinos y vecinas que han participado en esta búsqueda".
"Ahora no nos queda más que acompañar, arropar a estas familias en estos días y ayudarlos de la mejor manera posible", ha precisado el regidor, que ha dicho "son gente querida y muy conocida dentro del municipio. No podemos ahora más que respetar la intimidad de la familia, a sufrir ese inmenso dolor y arroparlos de la mejor manera posible dentro de la intimidad que les corresponde".
Por otro lado, el alcalde ha incidido en que es otro luto oficial, tras el fallecimiento de dos adolescentes la pasada mañana de Navidad en un incendio en una vivienda en la calle San Rafael: "Unas navidades inmensamente tristes y negras para el municipio", ha lamentado.
Además del luto, el alcalde ha explicado que se cancelan todos los actos festivos previstos: "Nadie en el Alhaurín el Grande tiene ánimo para celebrar nada en estas fechas".
El cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande (Málaga) tras el temporal, que tuvo lugar este pasado sábado y la madrugada de este pasado domingo, ha sido localizado este lunes y se elevan a tres las muertes en Andalucía, sumando a Antonio y Francisco, la muerte de Adrián, en Íllora, Granada, que también fue arrastrado por la corriente cuando iba en su moto.
El hallazgo
Las claves
El cuerpo sin vida de Antonio, el segundo desaparecido por el temporal de lluvias en Alhaurín el Grande (Málaga), ha sido localizado este lunes a las 12.45 horas, durante las tareas de búsqueda que se desarrollaban a lo largo del río Fahala, han informado fuentes de la Guardia Civil.
El cuerpo ha sido hallado a varios kilómetros de distancia en este río; algunas fuentes dicen que más de seis kilómetros del punto donde cayeron, y ya en el término municipal de Cártama, según ha informado el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes de su discurso en un acto de partido.
Al parecer, según ha explicado el alcalde de la localidad de Alhaurín el Grande, el cadáver ha aparecido dentro de una finca privada de Cártama y han sido los dueños de estas tierras colindantes al río los que han encontrado el cuerpo en una zona de cañas.
Los propietarios han dado el aviso tras encontrar al fallecido, y la Guardia Civil ha explicado en el puesto de mando que dicha zona no había sido todavía rastreada por las personas que participaban en su búsqueda, aunque fuentes consultadas aseguran que estaba muy cerca del límite donde ayer cerraron la jornada.
Colaboración ciudadana
Precisamente, la Guardia Civil había pedido en la mañana de este lunes la colaboración ciudadana de aquellas personas que tuvieran fincas colindantes con el río Fahala, con el objetivo de apoyar las tareas de búsqueda del vecino.
Antonio permanecía desaparecido desde la noche del sábado, cuando su furgoneta, en la que llevaba a su casa a su amigo Francisco, fue arrollada por el río Fahala. Desde las 23.00 horas del sábado, nadie sabía nada de él. Justo a esa hora es cuando más llovía y cuando, al parecer, intentaron cruzar el río, crecido por las intensas lluvias. La furgoneta fue arrastrada y hallada vacía y con severos daños, con el techo destrozado, el domingo por la mañana.
El cadáver del otro hombre ya había sido hallado en la tarde del domingo en una zona de cañas. Ambos cuerpos estaban a varios kilómetros de distancia del lugar donde se encontró la furgoneta, ya dentro del término municipal de Cártama.
En total, unas 150 personas estaban participando en estas tareas, entre Guardia Civil, bomberos, Policía Local, Protección Civil y voluntarios, según han informado fuentes del instituto armado. El operativo se ha distribuido en ocho grupos de trabajo que han buscado desde el lugar del accidente hasta la desembocadura de este río, que es un afluente del Guadalhorce.