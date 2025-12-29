Alhaurín el Grande decreta un día de luto por las muertes del temporal y cancela los actos navideños: "No hay ánimos"

El alcalde del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, ha informado de que la localidad ha decretado un día de luto oficial --este martes-- por la muerte de dos hombres, Francisco Zea y Antonio Morales, de 53 y 54 años, tras el temporal, que afectó desde este pasado sábado y la madrugada de este pasado domingo a la provincia de Málaga.

El regidor, en una atención a medios, ha trasladado el "más sentido pésame a las familias en este momento de inmenso dolor para ellos y para todo el pueblo", así como el agradecimiento del pueblo y de la familia a "todos los que han colaborado de alguna manera en esta búsqueda a lo largo de estos dos días, tanto la Guardia Civil como la Policía Local, Bomberos, Grupo Especialista de la Guardia Civil y los numerosos voluntarios, vecinos y vecinas que han participado en esta búsqueda".

"Ahora no nos queda más que acompañar, arropar a estas familias en estos días y ayudarlos de la mejor manera posible", ha precisado el regidor, que ha dicho "son gente querida y muy conocida dentro del municipio. No podemos ahora más que respetar la intimidad de la familia, a sufrir ese inmenso dolor y arroparlos de la mejor manera posible dentro de la intimidad que les corresponde".

Por otro lado, el alcalde ha incidido en que es otro luto oficial, tras el fallecimiento de dos adolescentes la pasada mañana de Navidad en un incendio en una vivienda en la calle San Rafael: "Unas navidades inmensamente tristes y negras para el municipio", ha lamentado.

Además del luto, el alcalde ha explicado que se cancelan todos los actos festivos previstos: "Nadie en el Alhaurín el Grande tiene ánimo para celebrar nada en estas fechas".

El cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande (Málaga) tras el temporal, que tuvo lugar este pasado sábado y la madrugada de este pasado domingo, ha sido localizado este lunes y se elevan a tres las muertes en Andalucía, sumando a Antonio y Francisco, la muerte de Adrián, en Íllora, Granada, que también fue arrastrado por la corriente cuando iba en su moto.