El temporal deja en Málaga 300 incidencias en el 112: cayeron más de 100 litros en varias zonas y hubo rescates

Un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso han tenido lugar en Andalucía durante las últimas horas en el 112, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304) tras activarse el aviso de color rojo, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz.

En las primeras horas de la noche la población de Cártama ha sido una de las que más incidencias ha registrado con anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana. Además, se han registrado algunos desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama, zonas donde los vecinos han podido realojarse en un hostal, así como en casa de familiares y amigos. A esta hora, ninguna persona ha acudido al albergue habilitado para su acogida.

Cabe recordar que durante la noche de ayer la Junta mandó un mensaje masivo, Es-Alert, a los 27 municipios de las comarcas meteorológicas de Sol y Guadalhorce afectados por el aviso rojo –peligro extraordinario – que ha estado en vigor hasta las 04.00 de la madrugada. Además, se ha estado en constante coordinación con los alcaldes de las zonas afectadas y se dispuso todo lo necesario para asistir las incidencias que pudieran producirse.

Los Bomberos han rescatado a tres personas (dos adultos y un menor) atrapadas en una casa inundada por el desbordamiento del Arroyo de Vadeurraca, en la zona del Guadalhorce; mientras que en una finca en Nueva Aljaima rescataron en buen estado a otras dos personas que no podían salir de su vivienda.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha desplazado a Cártama un técnico de Operaciones, dos autobombas y dos Grupos de Especialistas de Infoca para apoyar las tareas de recuperación y restauración de las zonas afectadas. Además, están prealertadas una brica, tres grupos de especialistas y dos autobombas más para desplegarse en la provincia malagueña durante la mañana, en caso necesario.

Nivel histórico del Guadalhorce

El río Guadalhorce ha subido de nivel este noche y ha alcanzado niveles históricos (5,77 metros); aunque a esta hora su nivel es descendente y ya el peligro de desbordamiento ha bajado de rojo a nivel amarillo.

En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvias anoche. No funcionaba la catenaria ante las fuertes precipitaciones.

A esta hora no hay carreteras cortadas en Andalucía ni concretamente en Málaga, pero la meteorología deja circulación difícil (nivel rojo) en dos carreteras almerienses: la AL-8105 Las Cunas – Burjulú, y la AL-8106, en Villaricos - El Arteal.

Acumulados

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, el punto en el que se han registrado más precipitaciones, 130 litros, ha sido en Fahala, un río que discurre entre Alhaurín el Grande y Cártama y que es un afluente del río Guadalhorce.



Precisamente en ese río, a su paso por Cártama, se han registrado casi 100 litros por metro cuadrado en doce horas en varios puntos, según los datos de SAIH Hidrosur a las 7:00 horas.



El río Guadalhorce está en nivel naranja de peligro de desbordamiento, con una altura media de 3,84 metros, aunque esta madrugada ha registrado una crecida histórica que lo llevó hasta los 5,77 metros y lo había tenido en nivel rojo desde las 23.00 horas.



También se han registrado casi 70 litros por metro cuadrado en doce horas en Coín, 55 litros en Villanueva de la Concepción, 52 litros en Tolox y 42 en Casarabonela.



Antes de las intensas lluvias en esta zona, se habían producido en otros municipios como Marbella, que acumula casi 73 litros en 24 horas; en Ardales, con 80 litros; en Tolox, con más de 96 litros, o en el embalse de la Concepción y Ojén, con alrededor de 60 litros en el último día.

PERI en fase 1

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó ayer a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos. Cabe recordar que el plan se encontraba ya en fase de preemergencia, desde el pasado jueves día 24.

La fase de emergencia se refiere a aquellas situaciones que implican daños por los que son puestas en práctica medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas y los bienes, que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía o apoyos puntuales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Además, un total de 33 municipios andaluces han activado sus planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL), 23 en Málaga y diez en Granada.