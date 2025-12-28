Espectacular persecución de Málaga a Benalmádena durante el temporal: el conductor iba borracho y no tenía carné

Las claves nuevo Generado con IA Un conductor borracho y sin carné fue detenido tras una peligrosa persecución desde Málaga hasta Benalmádena en plena tormenta. La huida comenzó cuando el hombre se saltó un control policial y alcanzó velocidades superiores a 180 km/h, intentando incluso embestir a los agentes. El coche terminó estrellándose en una rotonda de Benalmádena tras chocar con un vehículo policial, y tanto el conductor como su acompañante fueron arrestados. El conductor dio positivo en alcohol y la investigación de los hechos está ahora a cargo de la Policía Nacional.

Un conductor ha sido detenido en la madrugada de este domingo tras protagonizar una peligrosa huida policial en plena tormenta y con el aviso rojo por lluvias activo en Málaga. Los hechos comenzaron en la capital y finalizaron en el municipio de Benalmádena, donde el vehículo terminó estrellándose tras circular a más de 180 kilómetros por hora.

Según han informado fuentes municipales, todo se inició en la noche del sábado cuando el conductor se saltó un control de la Policía Local en la avenida Valle Inclán. Minutos después, sobre las 01.20 horas, el vehículo realizó una maniobra evasiva al detectar una unidad policial del distrito Norte en la barriada de Carlinda y emprendió la huida a gran velocidad.

La persecución continuó por distintas zonas de la ciudad, pasando por La Palmilla, donde el coche dio varias vueltas a gran velocidad, antes de dirigirse a la MA 20 en sentido Torremolinos. En ese punto se incorporó una unidad de la Policía Local del distrito de Churriana. Ya en la A-7, dirección Benalmádena, el conductor circuló de forma agresiva, intentando incluso embestir a los vehículos policiales, todo ello en medio de una fuerte tormenta.

Al entrar en el término municipal de Benalmádena se sumaron dos unidades de la Policía Local de esta localidad. La persecución continuó por la avenida García Lorca hasta que el vehículo golpeó a un coche policial y acabó estrellándose en la rotonda del Palacio de Hielo.

El conductor y su acompañante fueron detenidos en el lugar. El primero fue trasladado a un centro hospitalario de Benalmádena para ser atendido y, posteriormente, a dependencias policiales, donde se instruyeron diligencias. Las pruebas realizadas arrojaron un resultado positivo en alcohol. La investigación de los hechos ha quedado a cargo de la Policía Nacional.