El temporal de lluvia en Málaga, en directo: activado el aviso rojo en Sol y Guadalhorce y PERI en fase 1
EL ESPAÑOL de Málaga te cuenta,minuto a minuto, el episodio de inestabilidad que se espera este fin de semana.
El último fin de semana del año quedará marcado en la provincia de Málaga por un episodio de lluvias intensas y un notable empeoramiento de las condiciones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado este viernes el aviso por fuertes precipitaciones a nivel rojo en Sol y Guadalhorce y naranja en el resto de la provincia. Sigue las actualizaciones en directo:
27 municipios han recibido la alerta ES-ALERT por aviso rojo
La alerta ES-ALERT ha sido enviada a 27 municipios. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a rojo el aviso por precipitaciones para la noche de este sábado y este domingo, 28 de diciembre, hasta las 03.59 horas, y mantiene el aviso amarillo hasta las 09.59 horas, en las zonas Sol y Guadalhorce.
Efectivos trabajan a destajo en Benalmádena, en alerta roja
⚠️🟠 Continúa activado el Plan de Emergencias Municipal ante el aviso naranja de AEMET, vigente hasta las 04:00 horas de la madrugada.— Ayuntamiento de Benalmádena (@BenalmadenaAyto) December 27, 2025
👮♂️🚒 Servicios de emergencia y operativos municipales trabajan de forma coordinada para atender las incidencias que se están produciendo. pic.twitter.com/I09srBFgNf
El Plan ante el Riesgo de Inundaciones pasa a fase 1
Ante las previsiones meteorológicas, con el aviso rojo de Málaga, la Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones, según ha anunciado el consejero de Presidencia Antonio Sanz.
🔴 Ante las previsiones meteorológicas, con avisos rojos, naranjas y amarillos de @AEMET_Esp en distintos puntos de #Andalucía hemos elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones #PERI— Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) December 27, 2025
▶️Extrema la precaución, protégete y sigue los… pic.twitter.com/92jFmzuN0A
Momentos difíciles en Tolox: el arroyo de los Caballos, a punto de desbordar
Situación peligrosa ya en Tolox pic.twitter.com/fTi4frfJAk— Sr Pimentel. (@Alvaropime85) December 27, 2025
Situación complicada en río Grande
#riogrande @Storm_Malaga pic.twitter.com/HfGh3wC89E— MeteoV.Guadalhorce (@MeteoGuadalh) December 27, 2025
Cortada la MA-5401
Dos pinos de grandes dimensiones han caído en el kilómetro 16 de la carretera MA-5401 (a 4 Km de Casarabonela). Tardará en restablecerse el tráfico unas horas.
Juanma Moreno habla sobre la alerta
⚠️Mandamos #EsAlert a 27 municipios de Costa de Sol y Guadalhorce en #Málaga con aviso rojo 🔴 de @AEMET_Esp por lluvias.— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 27, 2025
📢Máxima precaución
✅Evita desplazamientos innecesarios
✅No cruces zonas anegadas o inundables
✅En casa sube a la parte más alta en caso de inundación
Suenan los móviles por la alerta ES-ALERT en Sol y Guadalhorce
La Aemet activa el aviso rojo en la Costa del Sol y Guadalhorce
¡Atención! Se activa el aviso rojo por fuertes lluvias en Sol y Guadalhorce. Se esperan acumulados de 120 mm en 12 horas
Casi 60 avisos en Málaga por las fuertes precipitaciones
54 avisos en Málaga por las fuertes precipitaciones, la mayoría de ellas en Marbella. El aviso naranja, activo hasta las cuatro de la madrugada en toda la provincia.
El Cercanías sufre afectaciones en pleno temporal
La línea C-1 de Cercanías registra incidencias en dos servicios nocturnos. El tren con salida a las 23:00 horas desde la estación Málaga Centro Alameda con destino Fuengirola no presta servicio en todo su recorrido, por lo que los viajeros serán encaminados al siguiente tren de la línea C-1 con destino Fuengirola. Asimismo, el tren con salida a las 23:50 horas desde la estación de Fuengirola con destino Málaga Centro Alameda tampoco realiza el trayecto completo.
Málaga cancela los pases de calle Larios y el videomapping de la catedral este sábado
El temporal ha provocado que se cancelen multitud de eventos y otros actos. Los últimos los pases de luz y música de la calle Larios y el videomapping de la catedral, que no volverán hasta mañana, cuando pase lo peor del aviso meteorológico.
Monda activa su plan municipal ante las últimas lluviasAnte la alerta naranja por lluvias, el Ayuntamiento de Monda ha activado el Plan de Emergencias Municipal a las 19:15 horas.Se ruega a toda la población que evite desplazamientos innecesarios y extreme las precauciones.
-
Hidrosur actualiza los datos a las 20:00 horas: Casarabonela registra ya 78,8 litros en 24 horas
Casarabonela ha recogido ya casi 80 litros en 24 horas, seguida por Río Grande, con 75,7 y Río Turón, con 65,6.
El aviso naranja se extiende a toda la provincia
Antequera y la Axarquía ya se encuentran también en aviso naranja, sumándose a Sol y Guadalhorce, por las fuertes lluvias. El aviso permancerá activo hasta las cuatro de la madrugada.
-
Marbella, anegada
Los modelos apuntaban que la tarde y noche de este sábado iban a estar pasadas por agua en la provincia de Málaga, sobre todo en la zona occidental, y no están fallando. Puntos de la localidad de Marbella están anegados, mientras que en el interior de la provincia, como Guaro o Monda, se han superado los 100 litros por metro cuadrado en apenas un par de horas.
En Marbella se han inundado zonas dcomo la Avenida Ricardo Soriano, el Puerto deportivo, o Jacinto Benavente. Y el aviso naranja permanecerá activo allí hasta las tres de la madrugada. En 24 horas, según los datos de la red Hidrosur, en Marbella ya se han recogido más de 60 litros por metro cuadrado en su depuradora. Un dato solo superado en los datos de Hidrosur por Casarabonela, donde ya han caído 62,7 y que empatan con río Grande, donde también han caído 60.
En el caso de Marbella, no solo ha llovido, sino que ha granizado y el viento sopla muy fuerte, tirando varios árboles que están siendo retirados de las carreteras para no entorpecer la circulación.
Tormentas comienzan a afectar a los aviones que se aproximan al Aeropuerto de Málaga
Los controladores aéreos han informado de que son varios los vuelos que se están viendo afectados por las tormentas y que se encuentran en "espera" para aterrizar.
Tormentas afectando a la aproximación al aeropuerto de #Málaga.— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) December 27, 2025
Esperas por seguridad. #SafetyFirst pic.twitter.com/3hVlkX0ETg
Comienzan a producirse inundaciones en Marbella
Granizo menudo en Alhaurín el Grande: tienen el tamaño de pelotas de golf
Algunos usuarios de X están compartiendo imágenes de la granizada que acaba de caer en Alhaurín el Grande.
Ya anda por Alhaurin el Grande pic.twitter.com/M2zZRaAOFW— Gali (@MCF_indexado) December 27, 2025
Cortada la A-397 por "nevada"
Del kilómetro 13 al 31, la A-397 permanece cerrada e intransitable para los conductores hasta nuevo aviso por la acumulación de granizo, aunque desde la DGT califican la situación de nevada.