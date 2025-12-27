El temporal de lluvia en Málaga, en directo: activado el aviso rojo en Sol y Guadalhorce y PERI en fase 1

Los modelos apuntaban que la tarde y noche de este sábado iban a estar pasadas por agua en la provincia de Málaga, sobre todo en la zona occidental, y no están fallando. Puntos de la localidad de Marbella están anegados, mientras que en el interior de la provincia, como Guaro o Monda, se han superado los 100 litros por metro cuadrado en apenas un par de horas.

En Marbella se han inundado zonas dcomo la Avenida Ricardo Soriano, el Puerto deportivo, o Jacinto Benavente. Y el aviso naranja permanecerá activo allí hasta las tres de la madrugada. En 24 horas, según los datos de la red Hidrosur, en Marbella ya se han recogido más de 60 litros por metro cuadrado en su depuradora. Un dato solo superado en los datos de Hidrosur por Casarabonela, donde ya han caído 62,7 y que empatan con río Grande, donde también han caído 60.

En el caso de Marbella, no solo ha llovido, sino que ha granizado y el viento sopla muy fuerte, tirando varios árboles que están siendo retirados de las carreteras para no entorpecer la circulación.