Gran oferta de empleo en Málaga: el Consorcio de Bomberos convoca más de 300 plazas de promoción interna

Las claves nuevo Generado con IA El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga convoca más de 300 plazas de promoción interna para reforzar su plantilla. Las plazas ofertadas incluyen puestos de jefe de parque, sargento, subinspector/a, jefe/a de dotación y 292 de bombero/a. El proceso de selección será por concurso-oposición y está dirigido exclusivamente al personal del Consorcio. El plazo para presentar solicitudes es de veinte días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Gran oferta de empleo público en la provincia de Málaga. El Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación provincial, acaba de poner en marcha el plazo para cubrir numerosas plazas en distintas categorías del servicio de extinción de incendios.

Con esta medida, el ente provincial busca reforzar su plantilla mediante promoción interna y garantiza que los procesos se realicen por concurso-oposición, según las bases ya publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Según la resolución recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes 26 de diciembre, las plazas se distribuyen de la siguiente manera:

Una plaza de jefe de parque: escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios.

Dos plazas de sargento: misma escala y subescala.

Ocho plazas de subinspector/a.

Cuatro plazas de jefe/a de dotación.

Doscientas noventa y dos plazas de bombero/a.

Todos estos puestos se gestionarán mediante concurso-oposición en turno de promoción interna, garantizando que los empleados del Consorcio puedan optar a los ascensos y nuevas responsabilidades.

Publicación y plazos

Las bases de la convocatoria se publicaron inicialmente en el BOP del pasado 25 de agosto de 2025, si bien, posteriormente, fueron rectificadas en otros anuncios de 2 de octubre y 17 de noviembre.

Asimismo, se publicó un extracto de la convocatoria en el BOJA de 12 de noviembre de 2025.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente día al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE).