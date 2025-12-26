Francisco, agricultor en Málaga: “Recibimos 80 céntimos por kilo de mango, mientras que el consumidor paga hasta 6 euros”

Las claves nuevo Generado con IA Los agricultores malagueños reciben 80 céntimos por kilo de mango, mientras que el consumidor paga entre 4 y 6 euros. Francisco, agricultor de Málaga, señala que el precio pagado por los mangos no cubre los costes de producción y espera que este año la cooperativa pague entre 1,15 y 1,20 euros el kilo. El 85% de la cosecha de mango en España proviene de la provincia de Málaga, especialmente de Vélez-Málaga. Se prevé que la cosecha de este año alcance las 36.000 toneladas, más del doble que el año pasado.

Los agricultores trabajan sin cesar para que sus cultivos salgan adelante pese a la sequía, las plagas y las altas temperaturas, pero, en ocasiones, cuando les toca vender su producto, los beneficios no son suficientes.

Sobre los mangos, concretamente, reciben 80 céntimos por kilo, mientras que el consumidor paga entre 4 y 6 euros, según los datos que manejan.

De esta manera, Francisco, un agricultor malagueño, asegura que el problema surge en el "destrío" puesto que un mango que pesa entre 400 y 800 gramos se los pagan a un euro, por debajo de ese pesaje, le pagan menos. En cambio, “al final luego el consumidor lo paga todo, que es el problema”.

Así pues espera que este año la cooperativa les pague entre 1,15 y 1,20 euros el kilo para “cubrir los costes de producción”, pero hasta que no termine la cosecha no sabrán el precio final.

“Los agricultores están hartos y nosotros le estamos contando la situación a la administración”, asegura el agricultor que añade que la solución es “muy sencilla”.

“Si los agricultores vendiéramos directamente al consumidor, esto no pasaría”, señala. Por ello, incide en que necesitan que los precios por kilo suban para poder cubrir los costes de producción y así tener la posibilidad de seguir manteniendo sus cultivos.

Francisco prevé que en esta cosecha se producirán 36.000 toneladas de mangos. Además, destaca que de la provincia de Málaga, en concreto de Vélez-Málaga, sale el 85% de la cosecha total de mango de España.

Asimismo, hace hincapié en que "el mango es un producto del que debemos tener una educación para consumir. No son perfectamente brillosos, ni tienen que pesar un estándar de peso porque un mango de 200 grados está más bueno que uno de 400 porque tiene los azúcares recogidos".