Denuncian que la Junta abre la puerta a edificar casi 18.000 hectáreas de suelo protegido junto a los Montes de Málaga

La Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga ha presentado una alegación formal ante la Junta de Andalucía para exigir que se mantenga la protección territorial de unas 17.700 hectáreas situadas al norte de la autovía A‑7, en la franja que conecta la ciudad con los Montes de Málaga.

La entidad denuncia que la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que está actualmente en proceso, pretende desproteger parcialmente estos suelos, pese a su valor ambiental y paisajístico, y reclama no solo conservar su estatus actual, sino impulsar su reforestación. Y con ello, sostienen, se abriría la puerta a su urbanización y edificación.

​Los terrenos afectados se localizan al norte de la ronda este de Málaga, en un corredor que tradicionalmente se ha considerado esencial para la conectividad ecológica entre la ciudad y el Parque Natural Montes de Málaga. Y sobre el que el Ayuntamiento de la capital ya sopesó permitir la construcción de casi medio millar de viviendas.

​El plan vigente de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) les otorga protección territorial, mientras que el nuevo POTA plantea eliminarla en una superficie aproximada de 17.700 hectáreas, abriendo la puerta a futuros procesos de urbanización.

​Contradicción con el propio POTA

La asociación, que apunta que la memoria de la revisión del POTA se construye sobre principios como el desarrollo sostenible, la sostenibilidad ecosistémica y la gestión metabólica del territorio, recuerda que el propio documento mantiene un régimen de protección como Paisaje de Interés para la Conectividad Ecológica (PIC) para otros suelos antes protegidos, excepto estas 17.700 hectáreas, lo que se interpreta como un tratamiento singular difícil de justificar.

​La alegación cuestiona que no exista una motivación rigurosa y detallada que explique por qué estos terrenos pierden su protección pese a los mandatos de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que exige justificar el respeto al medio ambiente, la biodiversidad y el paisaje.

​El escrito reclama también el principio de no regresión ambiental recogido en la Ley 7/2021 de cambio climático y desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual no se pueden reducir los niveles de protección previamente alcanzados sin razones de interés público prevalente, claras y de suficiente entidad.

​El colectivo critica lo que considera una visión "utilitarista" del suelo en el nuevo POTA, centrada en su posible uso urbanístico o productivo, frente a la idea de que el suelo es un ecosistema en sí mismo, con servicios esenciales para la biodiversidad, el clima y la salud de las personas.

​En este sentido, la alegación cita la Estrategia de la UE sobre biodiversidad, el principio de "ganancia neta" ("devolver a la naturaleza más de lo que se le quita") y el Pacto Verde Europeo, reclamando que la ordenación del territorio se sitúe a la vanguardia de la protección climática y no en una posición de retroceso.

​La entidad solicita a la Junta que mantenga íntegramente la protección establecida por el POTAUM sobre las 17.700 hectáreas ahora cuestionadas, evitando su desclasificación como suelo protegido.

​Además, propone que estos terrenos, caracterizados por una rica biodiversidad potencial y estratégica conectividad ecológica, sean objeto de una operación de reforestación que refuerce su papel como sumidero de carbono y espacio natural relevante para la ciudadanía malagueña.