Vuelven los avisos meteorológicos a Málaga: olas de hasta 3 metros y más de 40 litros en 12 horas este sábado

Papá Noel le ha traído a Málaga un próximo fin de semana bien pasado por agua. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones y fenómenos costeros en la provincia de Málaga, concretamente en las comarcas de Sol y Guadalhorce.

El aviso estará activo desde las doce del mediodía hasta la medianoche. Se prevén más de 40 litros por metro cuadrado en las zonas mencionadas, además de olas de entre dos o tres metros en el litoral malagueño, donde soplarán rachas de viento del este de entre 60 y 70 kilómetros por hora.

El motivo de los avisos es que el sábado se posicionará una borrasca fría aislada en el Golfo de Cádiz que provocará un importante episodio de inestabilidad en la provincia de Málaga. No se descarta que las precipitaciones puedan ser puntualmente fuertes y persistentes, sobre todo en la zona occidental de Málaga, aunque todo dependerá del punto concreto donde se sitúe la borrasca.

Respecto a las temperaturas, no guarden tampoco los abrigos, porque seguirá el frío en Málaga. En la capital, por ejemplo, se esperan para este sábado mínimas de 9 y máximas de 16. Por su parte, en puntos como Ronda, las mínimas serán de 2; en Antequera, 3 y en Vélez-Málaga, 7.

El arranque de la Navidad ha sido muy curioso, meteorológicamente hablando, en la provincia de Málaga. Pasadas las tres de la tarde de esta pasada Nochebuena, zonas como Rincón de la Victoria o Benajarafe, así como puntos como El Borge, se vieron teñidos de blanco por el granizo. El fenómeno duró poco, pero fue muy potente, dejando una insólita estampa con playas y paisajes costeros totalmente blancos.

Además, hacia las ocho y media de la tarde, dejó problemas en la Autopista de las Pedrizas, donde se registraron casi una veintena de colisiones y alcances debido a la presencia de granizo en el asfalto.