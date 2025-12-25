Nochebuena complicada en las carreteras malagueñas: el granizo causa una veintena de accidentes en Las Pedrizas

Las claves nuevo Generado con IA El granizo provocó casi una veintena de accidentes en la autopista AP-46 (Las Pedrizas), causando el corte temporal de la vía en ambos sentidos durante Nochebuena. La mayoría de los accidentes fueron en cadena, debido a problemas de frenado por hielo y la baja visibilidad, aunque no hubo fallecidos ni heridos graves. A las ocho de la tarde se produjo el mayor colapso, especialmente en el kilómetro 10, según la Dirección General de Tráfico. Durante la tarde también se registraron unas treinta incidencias por lluvia y granizo en municipios como Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Almogía y Casabermeja, principalmente por anegaciones de casas y vías públicas.

La Nochebuena no se ha vivido especialmente cómoda en las carreteras malagueñas. Especialmente en la AP-46, la autopista de Las Pedrizas, donde el granizo provocó que prácticamente una veintena de sufrieran accidentes múltiples en ambos sentidos de esta vía, que llegó a estar cortada durante unas horas.

Al parecer, según explican desde Emergencias, la mayoría de los accidentes fueron en cadena. Los problemas de frenado con el hielo, sumados a la poca visibilidad, fueron un cóctel molotov para la mayoría de malagueños que cogieron esta carretera para ir a pasar la Nochebuena en familia.

Concretamente, hacia las ocho de la tarde, fue el momento en el que se produjo un mayor colapso, sobre todo a la altura del kilómetro 10, según la Dirección General de Tráfico. Si bien, no hay que lamentar muertes ni heridos de gravedad.