Los runners solidarios de Málaga vuelven a la carga: repartirán 2.328 menús de Nochebuena a personas desfavorecidas

Mientras muchas familias ultiman los preparativos para la Nochebuena, un grupo de corredores malagueños vuelve a cambiar las zapatillas por el delantal un año más. Los integrantes de la Asociación Benéfico Deportiva RM930 afrontan de nuevo una de las citas más importantes de su calendario solidario: la elaboración y reparto de menús especiales para personas en situación de vulnerabilidad en Nochebuena.

Este año, el reto vuelve a crecer. En total, RM930 prepara 2.328 menús de Nochebuena, una cifra que marca un nuevo máximo para el colectivo. “Este año vamos a hacer 2.328 menús. El principal receptor va a ser, un año más, el comedor social Yo Soy Tú, pero también vamos a llevar menús a Hermanitas de los Pobres, al Asilo de los Ángeles, a Ángeles Malagueños de la Noche y probablemente a Casa Betania también”, explica Pedro J. Camuña, uno de los runners del grupo.

Precisamente, su reciente visita a esta última entidad ha dejado huella. “Esta tarde he estado en Casa Betania. Es un proyecto precioso. Yo vengo de allí en shock”, confiesa, dejando entrever que la acción de RM930 no se limita solo a la Nochebuena, sino que conecta con realidades sociales que merecen ser conocidas y contadas con más profundidad.

La financiación de la campaña vuelve a apoyarse en un modelo mixto, basado tanto en las aportaciones de los propios integrantes como en los donativos de particulares. “Con nuestras aportaciones más los donativos de la gente que podamos repescar, costeamos los 2.328 menús. Y lo que sobre lo añadimos a las aportaciones mensuales que hacemos a distintos comedores”, detalla Camuña.

El compromiso de este grupo deportivo no termina en Navidad. RM930 mantiene durante todo el año una ayuda económica periódica a distintos recursos sociales de la ciudad. “La aportación mensual ronda los 1.000 euros. Si este año los menús cuestan unos 12.000 y somos capaces de recaudar más, todos esos euros de remanente se reparten en la aportación mensual”, explica.

La logística de una acción de este calibre exige una organización casi quirúrgica. Los menús se cocinan en las instalaciones que una empresa afincada en Málaga cede de manera desinteresada al grupo.

La historia

Detrás de esta maquinaria solidaria hay una historia que se remonta trece años atrás, cuando RM930 nació como un grupo de amigos que quedaba los sábados para correr en la Residencia Militar de la Malagueta, a las 9.30. De ahí el nombre del grupo, por la hora en la que comenzaban su carrera.

Así fue como poco a poco fueron hermanándose. El grupo fue creciendo (de 10 a 26 miembros) y juntos fueron consiguiendo, con mucho esfuerzo, diferentes logros. Han participado en carreras populares, medias maratones, maratones, Ultra Trails, Iron Man, etc., no solo en Málaga y España, sino también Europa e incluso en Estados Unidos.

El 20 de abril de 2020, buena parte del grupo estaba inscrito en la Maratón de París, pero como imaginarán, el confinamiento hizo imposible que esta se celebrara. Lejos de venirse abajo los RM 930 le dieron la vuelta a la tortilla y decidieron emplear todo el dinero que tenían reservado para la estancia y el viaje en una acción social.

El destino de esa maravillosa acción social no fue otro que Yo soy tú. Uno de los chicos que conformaba el grupo ya era colaborador de este comedor y animó al grupo a que eligieran la causa, pues aseguraba que los meses de la pandemia llegaron a sobrepasarlos con dureza y que allí cualquier ayuda iba a ser bien recibida. Y dicho y hecho. Se pusieron en contacto con el comedor para saber cuáles eran las necesidades principales y se pusieron manos a la obra.

Desde entonces, el compromiso se ha mantenido mes a mes y se ha ampliado a otras entidades, hasta consolidarse como una asociación benéfico deportiva con estructura y transparencia que a pesar de ayudar durante todo el año a entidades solidarias, hacen más bonita la Nochebuena a muchas personas en situación complicada.

Además, siempre reconocen que disfrutan de los cuatro días previos de preparación de la Nochebuena. Amigos y familiares de los runners, así como algunas empresas y cofradías amigas echan siempre una mano para que los plazos se cumplan. Pero si hay una colaboración que les hace especial ilusión esa es la de sus hijos, muchos de ellos menores de edad, que ya están aprendiendo a ayudar, pues, como decía uno de los miembros de la asociación, Francis, el pasado año, "nunca se sabe dónde vamos a estar mañana".

Están muy agradecidos con la ciudadanía por su colaboración cada año. Cabe recordar que lograron 1.500 menús en 2020 y en 2025 repartirán 2.328, todo un récord, gracias a su campaña 'Ahonda el cucharón', aún abierta en el Bizum que hemos colocado en la imagen, pues en estos casos, dicen desde la organización "nada llega tarde". Para los runners de RM930, la Nochebuena no es solo una fecha en el calendario. Es la meta de una carrera colectiva que se corre sin marcas de tiempo ni cuentakilómetros, pero con un objetivo muy claro: que en una noche tan especial en Málaga, nadie se quede sin una cena digna.