La lotería de Navidad deja en Málaga unos 140 millones: no caía tanto dinero desde el histórico sorteo de 2017

No se recordaba una lluvia de millones igual en un Sorteo de la Lotería de Navidad desde el año 2017, cuando el Gordo dejó 128 millones de euros en la calle Mármoles y 800.000 euros en La Luz y en la Cruz de Humilladero. Unos 140 millones de euros han caído en la provincia de Málaga este 2025, teniendo el mayor golpe de fortuna la localidad de Marbella, donde el restaurante El Leonés ha repartido unos 300 décimos del 79.432 dotados con el Gordo, es decir, 120 millones de euros.

Tina Romero, dueña del bar ubicado en una barriada popular marbellí, ha dicho que han sido cientos de "billeteros de esos de 20 euros", los que han vendido desde su establecimiento, toda vez que su marido, José Charro, oriundo de Quintana del Marco, un pueblo cercano a La Bañeza (León), es quien ha comprado estos décimos en el norte de España para venderlos en este local en la ciudad marbellí. La intuición de un leonés ha llenado de alegría (y dinero) a Marbella, ya que el padre de Charro siempre escogía ese número y él ha seguido comprándolo desde hace más de treinta años.

Cuarto premio

Pero ojo, que no todo queda aquí. Málaga ha sido una de las provincias andaluzas con más fortuna este año. El cuarto premio (25.508), dotado con 20.000 euros el décimo ha caído en la administración número 26 de la capital, ubicada en el Camino de Suárez, donde han vendido 400 décimos. Más de 8 millones de euros han llegado a una de las zonas obreras de la capital, lo que ha desatado la alegría en el barrio.

Entre las historias que deja este premio destaca la de Irene Pastor, trabajadora de la administración desde hace apenas tres semanas, que no solo ha sido testigo directo del premio, sino también protagonista de una de las anécdotas más emotivas.

"Este sábado, el anterior al sorteo, vino mi novio a traerme al trabajo y le dije: vamos a regalarle un número a la casera, que le hace falta”, ha explicado Irene, que se acaba de independizar a sus 29 años y ha comenzado a trabajar en esta administración malagueña. "La mujer se ha portado muy bien con nosotros durante este tiempo y queríamos regalarle algo", ha explicado esta mañana, tras conocer el premio. "Estoy muy contenta".

La confirmación del premio llegó de la forma más emocionante posible. “La casera me ha llamado llorando diciendo que le había tocado. Me decía: me has traído la suerte, me has traído la suerte”, ha comentado Irene ante los periodistas, aún emocionada. "Con este achuchoncito me conformo, me viene muy bien y a la casera también, que son una familia humilde y no lo están pasando bien".

La suerte ha querido que Irene viva este momento desde dentro del mostrador. “Llevo solo tres semanas trabajando aquí y me ha tocado. Le he traído la suerte a la administración y a la casera”, bromeó.

Tercer premio

El tercer premio (90693) también ha dejado un reguero de alegría en la provincia de Málaga. En total, se han vendido 15 décimos, premiados con 50.000 euros cada uno, repartidos entre varios municipios y puntos estratégicos del territorio malagueño, desde la capital hasta la Axarquía y la Costa del Sol.

El mayor pellizco se ha quedado en el Aeropuerto de Málaga, donde se vendieron cinco décimos en la terminal 3, convirtiendo una jornada habitual de viajes en una inesperada cita con la suerte. A ellos se suman cuatro décimos despachados en la calle Angustias de Torre del Mar, uno de los principales núcleos de la Axarquía.

La fortuna también ha hecho parada en Benalmádena, concretamente en la avenida Antonio Machado, en el edificio Diana de Benalmádena Costa, donde se vendieron tres décimos. En la capital malagueña, el tercer premio se ha dejado ver con un décimo sellado en la administración número 51 de la calle Catapilco, llamada La Gata Loca que, según su dueño, no solo toca, ya "retoca", pues llevan cuatro años consecutivos dando premios.

El mapa de la suerte de este tercer premio se completa con un décimo vendido en el centro comercial Punta la Plata, en la carretera de Cádiz, en Estepona, y otro más en El Morche, en la carretera Almería-Morche, cerrando así un reparto muy repartido y territorialmente diverso.

En conjunto, el tercer premio ha inyectado 750.000 euros en la provincia, confirmando que, aunque los grandes focos suelen acaparar titulares, la suerte vuelve a repartirse de forma coral por distintos puntos de Málaga.

Quinto premio (77.715)

El quinto premio (77.715) ha dejado pequeños pero celebrados pellizcos de 6.000 euros por décimo en distintos puntos de la Costa del Sol y de la capital malagueña. Un reparto muy atomizado que ha llevado la ilusión a barrios y zonas con perfiles muy diversos.

En Arroyo de la Miel, la suerte apareció en la administración número 76 de la avenida Antonio Machado, donde se selló un décimo de este quinto premio. A escasos metros del litoral, el número también se coló en Torrequebrada, en el edificio CasinoMar de la avenida Europa, sumando otro décimo premiado en el término municipal de Benalmádena.

El recorrido del 77.715 continuó por Torremolinos, con un décimo vendido en la administración número 72 de la avenida del Lido. En la capital malagueña, el quinto premio dejó también su huella con dos décimos repartidos en dos barrios humildes: uno en la administración 51 de la calle Catapilco, en la ya mencionada La Gata Loca y otro en la administración número 40 de la avenida de la Luz, en La Luz.

En total, este quinto premio ha repartido 30.000 euros en Málaga, una cantidad modesta en comparación con otros grandes números del sorteo, pero suficiente para volver a sembrar la sensación de que, una vez más, la suerte ha sabido colarse en el día a día de muchos malagueños.

Quinto premio (60.649)

El quinto premio 60.649 ha sido uno de los que ha dejado un impacto más notable en la provincia de Málaga, concentrando buena parte de su reparto en puntos muy concretos y con un volumen significativo de series vendidas.

El epicentro de la fortuna se situó en el Centro Comercial Plaza Mayor, en Málaga capital. En la administración número 76, ubicada en la calle Alfonso Ponce de León, se vendieron 45 series completas de este quinto premio, lo que supone una inyección directa de 2,7 millones de euros en premios. Una cifra que convierte a este establecimiento en uno de los grandes protagonistas del sorteo en la provincia y que explica la rápida concentración de celebraciones en la zona tras conocerse el número agraciado, la mayoría, de trabajadores del propio centro comercial, como Alí, un joven peluquero de 22 años que no dejó de trabajar en toda la mañana del sorteo pese a resultar agraciado con el quinto premio, o un grupo de 28 trabajadores de Fosters Hollywood.

El 60.649 también llevó la suerte hasta Torremolinos, donde se vendió una serie en la administración número 72, situada en la plaza del Lido de Los Jazmines. Un pellizco adicional que amplía el radio de acción del premio más allá de la capital y refuerza el papel de Torremolinos como uno de los municipios recurrentes en el reparto de la Lotería de Navidad.

En conjunto, este quinto premio ha repartido 2,76 millones de euros en Málaga, consolidándose como uno de los números que más dinero ha dejado en la provincia y confirmando, una vez más, el idilio entre el sorteo navideño y los grandes puntos de venta de la Costa del Sol.

Quinto premio (25.412)

El quinto premio 25.412 ha sido, sin discusión, el segundo protagonista del sorteo en la provincia de Málaga por el volumen de dinero repartido tras el Gordo: casi 8 millones y medio. La práctica totalidad de la suerte se concentró en un único punto de venta, convertido en una fiesta bajo la atenta mirada de los viajeros que esperaban a coger el AVE y que no dudaron en llevarse, al menos, un décimo para la lotería del Niño en la administración número 14 de María Zambrano, en el C.C. Vialia.

El tren de la suerte, así se llama la administración, vendió 137 series completas de este quinto premio. Una cifra que se traduce en 8,22 millones de euros repartidos en la capital malagueña y que sitúa a este punto neurálgico de la ciudad como uno de los grandes focos de la fortuna navideña.

La elevada afluencia diaria de viajeros y usuarios del centro comercial explica, en parte, la magnitud del reparto, con premios que han viajado de la mano de malagueños, visitantes y pasajeros de paso. Una familia canaria compró un día antes del sorteo un décimo premiado; Pilar y su hija también contaban con un décimo que les hará pasar unas Navidades alucinantes y María Victoria, otra malagueña con varias enfermedades raras aseguró que se atribuía este premio como "un giro de suerte en la vida" tras tanto diagnóstico difícil.

Segundo premio (70.048)

Y aunque el número del segundo premio se vendió íntegramente en Madrid, los 247,5 millones de euros de premio viajaron por todo el país hasta las más de 160 tiendas de la firma gallega Bimba y Lola, donde gran parte de sus empleados contaban con participaciones de este número. En Málaga, EL ESPAÑOL de Málaga ha podido confirmar que varias trabajadoras lo llevaban y que podrán darse "un caprichudo" estas Navidades, además de tapar algunos agujeros.

La empresa gallega de ropa y complementos puso a disposición de su plantilla de toda España, de forma online, décimos y participaciones de 5 euros del 70048, dotado de 1.250.000 euros a la serie, es decir 125.000 euros al boleto. Lo que no ha trascendido es cuántos trabajadores de Málaga llevaban los décimos completos.