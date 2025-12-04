El minúsculo pueblo de Málaga con 176 vecinos donde conviven británicos, marroquíes, un cubano y hasta un italiano

La etiqueta de pueblo menos habitado de la provincia de Málaga cambia de manos. Si el año pasado por estas fechas ese honor correspondía a Salares, ahora corresponde a Atajate.

Así lo determina el Instituto Nacional de Estadística (INE), que el pasado martes hizo público los primeros datos del Censo Anual de Población 2025.

En total, a 1 de enero pasado eran apenas 176 los vecinos que vivían en este minúsculo pueblo de la Serranía de Ronda, 20 menos que un año antes.

La pérdida de habitantes constata uno de los grandes males a los que se enfrenta la Málaga rural. Los datos dados a conocer permiten, además, saber de dónde proceden esos atajateños.

Y aquí se encuentra una de las curiosidades del asunto. Como era de esperar, la población española es la mayoritaria. En total, 159 personas de esa nacionalidad.

A partir de aquí podemos encontrar a seis marroquíes, cinco británicos, un francés, un italiano, un vecino nacido en Países Bajos, un cubano y un paraguayo. Todos ellos ponen el acento foráneo a este escondido pueblo.

Atajate toma el relevo de Salares, que aparece como el segundo de toda la provincia de Málaga con menos habitantes.

De sus 196 vecinos (son ocho menos que en 2024), 156 son españoles. ¿Y el resto? Pues todo muy repartido. Reino Unido es el que más peso tiene, con 13 habitantes, seguido de Bélgica, con 9; Marruecos, con 6 y Países Bajos, con 4.

Pero también se cuentan dos noruegos, dos peruanos, un paraguayo, un danés, un polaco y un rumano.

Ya por encima de los 200 habitantes encontramos Júzcar. En concreto, con 210 personas. El pueblo ha perdido 18 individuos en un año. De todos, 189 son españoles (en el año 2022 había 222 españoles).

Hay, además, 12 nacidos en Reino Unido; tres finlandeses; tres irlandeses, una persona procedente de Países Bajos, un alemán y un belga.

Los datos del INE elevan a 1.791.183 el número de habitantes que había en la provincia de Málaga a principios de 2025. Eran 16.482 más que en 2024. Por países de procedencia, destacan los 49.298 de Reino Unido (en 2022 había 54.843) y los 36.438 de Marruecos.