Nuevo accidente mortal en Málaga: fallece un hombre de 54 años al chocar una furgoneta y un camión en Casarabonela

Un hombre de 54 años ha fallecido en un accidente de tráfico en la carretera A-357, a la altura de Casarabonela, Málaga. El siniestro ocurrió sobre las 6:08 horas e implicó una furgoneta y un camión que colisionaron en el kilómetro 36. Bomberos, Guardia Civil y servicios de emergencias acudieron al lugar para liberar a la víctima, que quedó atrapada en el vehículo.

Nuevo accidente de tráfico mortal en las carreteras de Málaga. Un hombre de 54 años ha muerto este martes en un siniestro ocurrido en la A-357, a la altura de la localidad de Casarabonela.

Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 112 Andalucía, desde el que han precisado que en el accidente se han visto implicados una furgoneta y un camión.

De acuerdo con los datos del organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro ha sucedido sobre las 6:08 horas.

En ese momento, los dos vehículos han colisionado, a la altura del kilómetro 36, por causas que se investigan.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga para liberar a la víctima atrapada, junto con Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.