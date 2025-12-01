'Boom' inmobiliario en Andalucía: el precio de la vivienda se dispara un 20,7% en un año

Las claves nuevo Generado con IA El precio de la vivienda de segunda mano en Andalucía ha subido un 20,7% en el último año, alcanzando de media los 2.713 €/m², según un informe de Fotocasa. El encarecimiento afecta a todas las provincias andaluzas, destacando Málaga con 4.356 €/m² y Jaén como la provincia más económica con 1.026 €/m². Municipios como Vera (+70,6%), La Alcaidesa (+60,9%) y Atarfe (+54,8%) lideran los mayores incrementos interanuales, mientras que Cartaya experimenta la mayor bajada (-43,9%). A nivel nacional, Andalucía se sitúa entre las comunidades más caras, solo por detrás de Baleares y Madrid, y la provincia de Málaga concentra cuatro de las cinco ciudades más caras de la región.

El precio de la vivienda de segunda mano en Andalucía experimenta un crecimiento histórico.

En términos interanuales, el incremento ha sido del 20,7%, pasando de los 2.248 euros el metro cuadrado de noviembre de 2024 a los 2.713 euros de noviembre de 2025.

Esto implica que una vivienda estándar de 80 metros se ofrece de media por 217.050 euros, frente a los 179.876 euros del año anterior, es decir, 37.174 euros más.

Así queda reflejado en el último informe del portal Fotocasa. "El precio de la vivienda está creciendo a un ritmo inédito, impulsado por un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que hoy es más severo que nunca, ya que la demanda cuadruplica la oferta", expone María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

A nivel nacional, aunque los precios medios se mantienen ligeramente por debajo de los máximos de 2007 (-4,2%), en comunidades autónomas dinámicas como Andalucía, Comunitat Valenciana, Asturias, Región de Murcia o Canarias, los precios han superado ampliamente aquellos niveles históricos, con subidas interanuales superiores al 20%.

Precios por comunidad y provincias

En Andalucía, las ocho provincias registran incrementos respecto a noviembre de 2024:

Almería: +18,3% | 1.618 €/m²

Granada: +15,1% | 2.453 €/m²

Cádiz: +13,8% | 2.281 €/m²

Sevilla: +13,6% | 2.084 €/m²

Málaga: +12,9% | 4.356 €/m²

Córdoba: +9,9% | 1.587 €/m²

Huelva: +7,7% | 1.665 €/m²

Jaén: +1,9% | 1.026 €/m²

Entre las capitales andaluzas, el precio más alto se registra en Málaga capital con 4.154 €/m², seguida de Cádiz capital (3.186 €/m²) y Granada capital (2.927 €/m²). La capital con menor precio es Jaén (1.614 €/m²).

Municipios con mayores subidas

En el 82% de los 139 municipios analizados por Fotocasa, el precio de la vivienda ha subido interanualmente.

Los incrementos más significativos se dan en:

Vera: +70,6%

La Alcaidesa: +60,9%

Atarfe: +54,8%

Sanlúcar la Mayor: +52,9%

Cuevas del Almanzora: +44,5%

Por el contrario, el mayor descenso se registra en Cartaya, con una caída del 43,9%.

Contexto nacional y precios top

A nivel nacional, el ranking de comunidades con el precio más alto por metro cuadrado lo lideran:

Baleares: 5.206 €/m²

Madrid: 5.059 €/m²

Andalucía: 2.713 €/m²

Comunitat Valenciana: 2.553 €/m²

Cantabria: 2.461 €/m²

Entre las ciudades más caras de España destacan Sant Just Desvern (6.847 €/m²), Sant Cugat del Vallès (5.822 €/m²), Sitges (5.787 €/m²) y Barcelona capital (5.233 €/m²).

En el caso de Andalucía, de las cinco ciudades más caras, cuatro se localizan en la provincia de Málaga:

Benahavís 5.523 euros

Marbella 5.442 euros

Fuengirola 4.911 euros

Tarifa 4.794 euros

Nerja 4.751 euros

Los municipios más económicos son Villanueva del Arzobispo (631 €/m²), Torreperogil (663 €/m²) y La Carolina (668 €/m²), todas ellas en la provincia de Jaén.