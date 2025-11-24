Oportunidad residencial en Coín ante la escasa oferta de Málaga: avanza la construcción de 205 casas de "alto nivel"

Vista de los terrenos de Coín sobre los que se proyecta la construcción de 205 viviendas.

La creciente demanda de vivienda en Málaga capital salpica de lleno a su área metropolitana y eleva la oportunidad de los municipios aledaños a la capital de la Costa del Sol para ofrecer alternativas residenciales.

Un buen ejemplo de ello es Coín. La localidad, que se encuentra a poco menos de 40 minutos en coche de la ciudad, asoma como un emplazamiento ideal para aquellos que se topan de frente con la escasa oferta de la capital y los elevados precios de la vivienda existente.

Todo ello aumenta el potencial de un nuevo proyecto residencial al que está dando forma el municipio y que permitirá en los próximos años poner en el mercado 205 casas.

Con este objetivo, los principales propietarios del sector SUP-R.8, una extensión de algo más de 27.000 metros cuadrados situada en la zona sur del municipio, avanzan de manera decidida en los trámites finales.

El último hito afecta al Proyecto de Reparcelación del espacio. Con ello se desarrolla lo establecido en el Plan Parcial aprobado provisional y definitivamente en 2007, y en el proyecto de urbanización validado en 2009.

El objetivo fundamental del proceso es repartir de manera equitativa beneficios y cargas, adjudicar los nuevos suelos resultantes a los propietarios y garantizar que el Ayuntamiento reciba los terrenos públicos libres de cargas que establece la normativa urbanística.

La Junta de Compensación actúa como promotora de la operación, integrada por Sagolo S.L., Coinco S.L., el propio Ayuntamiento de Coín y varios particulares.

El ámbito SUP-R.8 se localiza al sur de Coín, con límites directos con la carretera Coín-Mijas por el oeste y con la unidad UA-E.9 por el norte.

Sobre los 27.333 metros cuadrados de superficie reparcelada predominan antiguas huertas agrícolas y no se identifica la presencia de elementos ambientales relevantes ni población residente.

La propuesta contempla la construcción de 205 viviendas de "alto nivel", con una superficie media de 130 metros cuadrados construidos. Las mismas se distribuyen en tres grandes parcelas residenciales:

R1: 63 viviendas

R2: 82 viviendas

R3: 60 viviendas

De toda la extensión, 11.511 metros cuadrados tendrán uso residencial; 2.470, equipamiento público; 5.619, viales; casi 5.700 metros serán destinados a áreas libres públicas, mientras que 1.900 lo serán a áreas libres privadas. Las construcciones planteadas tendrán baja+3 aturas.

Más de 2,6 millones en urbanización

El coste de la urbanización del SUP-R.8 se estima en 2.619.595 euros. El proyecto prevé una única fase de ejecución, con un plazo máximo de seis años para completar las obras de urbanización: viales, abastecimiento de agua, alcantarillado, electricidad, alumbrado público, zonas verdes y dotaciones.

El documento subraya que el desarrollo del sector responde a la creciente demanda de vivienda y contribuirá a generar empleo directo e indirecto durante las obras.

Asimismo, la actuación ayudará a revitalizar el extremo occidental de la Costa del Sol y permitirá dotar al entorno urbano de Coín de nuevos equipamientos públicos gracias a las cesiones obligatorias.

El Proyecto de Reparcelación fija el reparto definitivo entre los propietarios, que queda encabezado por Sagolo SL, con cerca del 50% del total, seguido del Ayuntamiento de Coín, con casi el 36%, y Coinco SL, con el 9,5%.

Con estos porcentajes, el cálculo aproximado del número de viviendas que correspondería a cada propietario es de 103 para Sagolo SL; 74 para el Ayuntamiento; cerca de 19 para Coinco, mientras que unas 9 unidades serán para el resto de particulares.