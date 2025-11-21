El Borge e Iznate declaran no apta su agua para el consumo: detectan altos niveles de cloro

Las claves nuevo Generado con IA El Borge e Iznate han declarado el agua de sus redes municipales no apta para el consumo humano tras detectarse niveles de cloro superiores al límite legal de 0,7 mg/l. La empresa Axaragua atribuye la presencia de cloratos en el agua al uso de desinfectantes basados en cloro durante el proceso de potabilización. Se han reforzado las medidas de control y almacenamiento del hipoclorito, y se incrementará la frecuencia de análisis de cloratos en los puntos de entrega de agua. Axaragua dispone de un anteproyecto para mejorar la planta de tratamiento de agua potable y así cumplir con los nuevos requisitos sanitarios.

El Borge e Iznate no tienen agua potable. La empresa pública Aguas y Saneamientos de la Axarquía, SAU (Axaragua) ha detectado altos niveles de cloro en las redes municipales de las dos localidades malagueñas.

Así lo ha informado en un comunicado en el que han informado que el Distrito Sanitario de la Axarquía, perteneciente a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha declarado no apta para el consumo humano el agua de ambas redes municipales al superar el límite de 0,7 mg/l establecido por el Real Decreto 3/2023.

Según han explicado, "los cloratos son subproductos que pueden generarse en el tratamiento de potabilización del agua cuando se utilizan desinfectantes basados en cloro, como el hipoclorito sódico o el dióxido de cloro".

Desde inicio de año, Axaragua ha efectuado 21 análisis en los puntos de entrega del Sistema Viñuela-Axarquía, con destino a los 14 municipios a los que abastece en alta. Solo se registró una superación puntual -0,73 mg/l- que no fue confirmada en la contramuestra.

A pesar de ello, la empresa reforzó las medidas de control de calidad del hipoclorito y mejoró sus condiciones de almacenaje: control de temperatura, renovación del producto y verificación de su concentración.

En una reunión mantenida con la autoridad sanitaria, se ha acordado incrementar la frecuencia de control, incorporando mediciones mensuales específicas de cloratos en los 20 puntos de entrega del sistema, así como mantener una coordinación permanente con los ayuntamientos, responsables del control en sus redes municipales.

Por otra parte, han señalado que Axaragua cuenta ya con un anteproyecto de remodelación y mejora de la planta de tratamiento de agua potable, que permitirá adaptarse con mayor seguridad a los nuevos requisitos sanitarios establecidos en la normativa vigente.

El presidente de Axaragua, Jorge Martín, ha agradecido "la comprensión de los vecinos y vecinas de los municipios afectados agradeciendo el trabajo que están realizando los ayuntamientos y los técnicos de Axaragua por resolver la incidencia y para ofrecer el mejor servicio de abastecimiento de agua potable".