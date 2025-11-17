Los Kretz, la familia que triunfa en Netflix, enamorados de Málaga: "Está al nivel de capitales europeas, es un éxito"

En Francia, su apellido es sinónimo de exclusividad y estilo. En televisión, se han convertido en un fenómeno internacional con Los agentes del lujo (L’Agence, Netflix), el reality que muestra cómo una familia real ha sabido transformar el mercado inmobiliario de alto nivel en un negocio global con sello propio. Ahora, los Kretz han fijado parte de su mirada en Málaga y la Costa del Sol, un territorio que consideran “único en el mundo” por su luz, su autenticidad y su equilibrio entre sofisticación y vida mediterránea.

“El mercado del lujo en el sur de España vive un momento excepcional. Málaga y Marbella se han convertido en destinos internacionales de primer nivel, con una arquitectura de alta gama y un clima incomparable”, explica Louis Kretz, co-director de Kretz Spain

Para ellos, la Costa del Sol encarna “un sueño”: la fusión perfecta entre mar, montaña, naturaleza y cultura. Málaga, aseguran, ha dejado de ser una ciudad de paso para convertirse en un destino con entidad propia. “Málaga se ha transformado en una ciudad cosmopolita y cultural, con una oferta gastronómica y artística impresionante”, destaca.

Clientes que buscan "algo más" que una casa

“Los compradores ya no buscan solo una propiedad, buscan un estilo de vida”, afirma Kretz. Su cartera incluye villas contemporáneas, fincas tradicionales y proyectos de diseño en enclaves como Marbella, Benahavís o Estepona, pero también por toda Andalucía. Entre sus operaciones más destacadas figura la Casa del Dragón, en la Costa Tropical, vendida por más de un millón de euros. "La pueden ver en la temporada 5", subraya.

"Cada propiedad refleja nuestro ADN: elegancia, armonía y alma", dice Louis, que cree que el perfil de cliente principal que manejan es el de las familias internacionales, empresarios e inversores que valoran la discreción y la belleza de los espacios. “Les gusta la arquitectura, la naturaleza, la discreción, el diseño y, sobre todo, la sensación de sentirse en casa”, añade.

Cree que todos aquellos que se interesan por venir a Málaga buscan un equilibrio entre "una inversión segura y el placer de vivir bien". "Andalucía ofrece una autenticidad poco común. Muchos vienen por el sol, pero se quedan por la calidad de vida y la calidez humana", indica.

Sobre la capital, Louis asegura que Málaga ha pasado de ser una ciudad de paso a convertirse en un destino en sí mismo. "Su desarrollo urbano, su apertura internacional y su dinamismo cultural la han elevado al nivel de las grandes capitales europeas. Es una auténtica historia de éxito", dice.

Sin embargo, hace meses se conocía la noticia de que Los Kretz tenían en su oferta comercial el ático de 9.750.000 euros de Sierra Blanca Estates y al ser cuestionado Louis sobre ello este explica que dejaron de ofrecerle. "Realizamos un evento hace aproximadamente un año y mantuvimos el ático en comercialización durante varios meses. Sin embargo, no generó la atracción esperada. Entre todos, decidimos dejar de ofertarlo", asevera.

Cuando se le pregunta sobre las zonas más deseadas de la provincia, Kretz lo tiene claro: Marbella sigue siendo el epicentro del lujo, pero el centro histórico de Málaga y zonas más naturales como Benahavís y Sotogrande están ganando protagonismo. “Los compradores buscan cada vez más lugares auténticos, en conexión con la naturaleza y con una arquitectura respetuosa con su entorno”, asegura.

Una villa flotante en Marbella.

En cuanto al lugar que recomienda para vivir en Málaga, dice que todo depende del estilo que se busque. Para quienes desean exclusividad y tranquilidad, aboga por Benahavís o La Zagaleta, "son ideales". Para los que prefieren una vida urbana y dinámica, "el Centro de Málaga es hoy una auténtica joya".

Su éxito televisivo no ha cambiado su esencia. Detrás de las cámaras, los Kretz son una familia unida y de lo más divertida. “El equilibrio entre trabajo, fama y vida privada se logra con naturalidad y complicidad. Nuestra fuerza está en la unión familiar y en ejercer este trabajo con pasión y sinceridad”, confiesa.

Familia Kretz

Cada miembro del clan aporta algo distinto, a juicio de Louis: estrategia, desarrollo internacional, atención al cliente o diseño arquitectónico. "Cada uno aporta su talento o granito de arena desde que los hermanos se unieron a la agencia, nuestros roles están bien definidos, especialmente desde que me mudé a España", dice. Toda una maquinaria perfectamente sincronizada que ha sabido trasladar el espíritu familiar al ámbito profesional.