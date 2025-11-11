El accidente de un camión en Málaga genera retenciones kilométricas durante horas

Imagen de la DGT de la AP-7.

Las claves nuevo Generado con IA Un accidente de tráfico implicando a un camión en la AP-7 de Málaga ha provocado importantes retenciones. El siniestro ocurrió poco antes de las 16:00 horas, causando colas que alcanzaron hasta 7 kilómetros. Cuatro horas después del accidente, aún se registraban alrededor de 4 kilómetros de retenciones en sentido Barcelona.

Un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un camión en la AP-7 de Málaga ha provocado un verdadero caos durante buena parte de la tarde.

De hecho, aunque el siniestro ha tenido lugar poco antes de las 16:00 horas, cuatro horas más tarde sigue habiendo alrededor de 4 kilómetros de retenciones.

Así lo confirman desde la Dirección General de Tráfico (DGT) en Málaga. Sobre el particular, precisan que las colas han llegado a alcanzar los 7 kilómetros. El punto del siniestro ha sido el 996 de la AP-7, en sentido Barcelona.