La Junta sigue haciendo caja con la subasta de suelo público: más de 1,2 millones por 23 parcelas en Málaga y Cártama

La Junta de Andalucía sigue rentabilizando su patrimonio inmobiliario en Málaga. A pesar de no haber impulsado en los últimos años ni un solo proyecto de vivienda pública en la capital, la Administración autonómica mantiene su política de venta de suelos a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga, la última operación, activada el pasado mes de julio, cierra con la enajenación de una finca en el número 9 de la calle Dos Aceras, en pleno Centro histórico.

El terreno, sobre el que el planeamiento permite construir cinco viviendas de protección oficial en régimen general, ha sido adjudicado a la empresa Proyectos Titania Blue, que ha abonado el precio mínimo exigido en la subasta: 402.139,97 euros.

La venta incluye la posibilidad de pago aplazado, aunque la compañía se compromete a aplicar a los futuros inquilinos una rebaja del 40% sobre la renta legal.

El de Dos Aceras era uno de los cuatro inmuebles incluidos por AVRA en la última convocatoria de subasta de suelos en el casco histórico malagueño. Sin embargo, los otros tres, situados en Alta, 18 (237.568 euros); Álvarez, 16 (277.935 euros), y Álvarez, 18 (276.133 euros), han quedado desiertos, sin ofertas de adquisición.

Más de 800.000 euros por 22 parcelas en Cártama

El capítulo de ingresos autonómicos por venta de suelo se amplía con la enajenación de 22 solares residenciales en Cártama, destinados a la construcción de viviendas libres.

De acuerdo con la documentación oficial, seis de esos terrenos han sido adjudicados a particulares y empresas de forma individual por un importe conjunto de 247.000 euros, mientras que las otras 16 parcelas han sido adquiridas en bloque por Luis Ramírez Vargas y Pedro Granados Rodríguez, por un montante de 580.550 euros.

Más de 1,2 millones recaudados

En total, la convocatoria general de subasta pública de solares e inmuebles, activada el pasado mes de junio por AVRA, ha permitido a la Junta de Andalucía ingresar casi 1,23 millones de euros.

Esta cifra refuerza la tendencia del Gobierno andaluz a hacer caja con suelos públicos en un contexto de fuerte tensión en el mercado residencial y escasa promoción de vivienda asequible en la capital malagueña.

Hay que recordar que años atrás ya logró ingresos millonarios con la venta de dos parcelas en las calles Lagunillas y Gigantes a la empresa Lagoom Living. En la primera de las ubicaciones, la promotora ya está construyendo vivienda en alquiler.