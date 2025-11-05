Un coche normal escondía un arsenal de guerra: frustran los vuelcos de una red en Málaga e incautan 2.515 kilos de hachís

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal de origen francés en Estepona, incautando 2.515 kilos de hachís y un arsenal de armas de guerra tras un año de investigación. Nueve miembros de la organización han sido detenidos y se han realizado once registros en Marbella, Estepona y El Saucejo (Sevilla). La banda utilizaba un coche utilitario con doble fondo mecanizado como "armero móvil" y operaba en Málaga, Cádiz, Sevilla y Madrid, empleando vehículos robados o a nombre de terceros. En la operación se han intervenido 14 armas de fuego, 120.000 euros en efectivo y 27 vehículos, describiendo a la red como extremadamente peligrosa y experta en tráfico de drogas y violencia armada.

En una discreta urbanización de Estepona, una organización criminal de origen francés había convertido una vivienda en su centro de operaciones. Allí, entre paredes aparentemente anodinas, acumulaban armas de guerra y grandes partidas de hachís para llevar a cabo violentos “vuelcos”, lo que vienen a ser asaltos a otras bandas de narcotraficantes para robarles la droga. La Policía Nacional, tras un año de investigación a cargo de la UDYCO-Costa del Sol, ha logrado desarticular la red y detener a nueve de sus miembros, culminando con once registros en Marbella, Estepona y El Saucejo (Sevilla).

El operativo dejó al descubierto un auténtico arsenal. Catorce armas de fuego, entre ellas tres fusiles de asalto con abundante munición, fueron intervenidas junto a 600 kilos de hachís que la banda guardaba en una vivienda de Estepona. Pero lo más sorprendente era su método: usaban un pequeño coche utilitario con un doble fondo mecanizado, que funcionaba como un “armero móvil”.

Dentro, los agentes hallaron un fusil de asalto, cuatro pistolas, un revólver y numerosos cartuchos, todo escondido bajo la apariencia de un vehículo cualquiera que circulaba sin levantar sospechas por la Costa del Sol. Las pesquisas destaparon una red altamente organizada y violenta, que combinaba tecnología, logística y engaño.

Para moverse con impunidad, duplicaban matrículas, empleaban coches robados o vehículos registrados a nombre de terceros, ajenos a la trama. Su radio de acción iba mucho más allá de Málaga: actuaban también en Cádiz, Sevilla y Madrid, donde ejecutaban los asaltos con precisión militar.

El golpe policial, bautizado como Operación Kuni, permitió además la incautación de 2.515 kilos de hachís, 120.000 euros en efectivo y 27 vehículos. Los agentes describen a la red como una organización versátil y extremadamente peligrosa, especializada tanto en el tráfico de drogas como en la violencia armada. Tras la compleja operación, desarrollada en varias fases, todos los detenidos han ingresado en prisión provisional.