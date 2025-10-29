Andalucía invertirá 740 millones en Málaga en 2026: hay 30 para el Nuevo Hospital y 52 para el Metro al Civil

Una de las plazas puente en el nuevo Guadalmedina.

La Junta de Andalucía acaba de poner sobre la mesa las inversiones que pretende materializar a lo largo del año 2026 en la provincia de Málaga.

La primera conclusión del análisis del Presupuesto autonómico es que la cuantía crece hasta superar los 740 millones de euros, un valor que supera con mucho la suma de 2025.

En concreto, al menos sobre el papel, la Administración regional gestionada por el malagueño Juanma Moreno Bonilla, incrementa el capítulo de inversiones en unos 226 millones.

Entre los grandes proyectos que protagonizan las cuentas andaluzas hay que destacar, como viene siendo habitual en las últimas décadas, el Metro, cuya ampliación hacia el entorno del Hospital Civil va a recibir casi 52 millones de euros.

Una suma a la que hay que agregar, aunque no en concepto de inversión, unos 98,2 millones de euros destinados a financiar la explotación comercial de las líneas 1 y 2 del suburbano.

Diseño del nuevo Hospital de Málaga. Junta de Andalucía

El otro nombre propio del presupuesto para Málaga es el Nuevo Hospital. A la espera de que se formalice la adjudicación de los trabajos a la unión temporal integrada por OHLA, Sando y Vialterra, la Junta reserva 30 millones de euros para poner en marcha la maquinaria de construcción del año que viene.

Aunque con un peso económico mucho menor, tienen enorme simbolismo la inclusión de 1 millón de euros para colaborar con el Ayuntamiento de Málaga en su histórica apuesta por conquistar el río Guadalmedina.

Un paso adelante que se da cuando el Consistorio ya ha desvelado las ideas iniciales de una intervención que, grosso modo, supondrá un coste cercano a los 300 millones.

Asimismo, apoyará al Consistorio en la ampliación del Palacio de Ferias, con 600.000 euros para la redacción del proyecto, y con 5 millones de euros para el Auditorio de la Música, cuyo escenario sigue sin estar despejado ante la negativa del Gobierno de España a participar en su financiación.

Por otro lado, se recogen 10,1 millones de euros para continuar con las obras del nuevo edificio administrativo que se construye actualmente. Y hay otros 600.000 euros para avanzar en el proyecto de la Nueva Rosaleda, equipamiento que se mantiene vivo pese al fiasco del Mundial 2030.