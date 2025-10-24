El terror de una mujer y sus dos hijos secuestrados 13 días en un coche por su expareja: violaciones y desnutrición

Detención del varón que secuestró a su expareja e hijos y el estado del vehículo

Una película de terror pero en la vida real. La Policía Nacional ha liberado en Málaga a una mujer y sus dos hijos menores que habían sido secuestrados por la expareja de la mujer y obligados a vivir en un coche durante 13 días durante los cuales la mujer ha sido agredida sexualmente, en presencia de los niños, amenazada de muerte y han estado casi sin comer.

Todo empezó en Francia. El 3 de octubre la policía francesa recibió la alerta por la desaparición de una mujer y sus dos hijos. Los gendarmes dieron aviso internacional y se sospechó que podían estar en un vehículo en España.

La expareja de la mujer la había obligado a ella y a sus dos hijos a meterse en un coche en Francia y a conducir amenazándola con un cuchillo. Así han estado 13 días recorriendo 2.000 kilómetros por España y parte de Portugal casi sin descansar.

En el transcurso de este infierno, el varón también la sometió a agresiones físicas y sexuales con los niños delante.

Tampoco les permitió lavarse, cambiarse de ropa y apenas comían las cuatro cosas que el presunto agresor compraba en gasolineras, especialmente pan, galletas y latas de atún.

Imagen del interior del vehículo Policía Nacional

Le rompió el móvil a la mujer para que no se pudiera comunicar con nadie. No obstante, en un descuido la víctima cogió el móvil de su expareja y le envió un mensaje a un familiar con este texto: “Me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea”.

La colaboración entre la policía nacional y francesa permitió localizarles en Málaga. Los agentes de la UFAM Central fueron discretos para evitar que el supuesto agresor pudiera causar más daño a la mujer o los niños.

Consiguieron liberarlos y fueron rápidamente trasladados a un centro médico con signos de desnutrición y deshidratación. Además la mujer tenía hematomas y mordeduras y los niños picaduras de insectos por todo el cuerpo.

El varón, que fue detenido y está en prisión provisional, quería ir a Argelia para escapar de la orden de detención que tenía de la justicia francesa.