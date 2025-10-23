Mapa del virus del Nilo en Málaga: nueve municipios, en riesgo alto por la presencia de mosquitos transmisores

Confirman un nuevo caso de Virus del Nilo en Sevilla tres semanas después de la última infección EP Sevilla

Los mosquitos portadores del virus del Nilo (VNO) siguen dando tumbos por Málaga. La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica sigue evaluando la situación epidemiológica de toda la región y, de momento, hay nueve municipios malagueños en riesgo alto.

Los mosquitos, al ser los principales artrópodos causantes de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, son parte de la protección de la salubridad pública que se debe realizar desde el nivel municipal, como ya se hace con otras plagas.

En cuanto a la situación de Málaga, hace tan solo unos días se declaró en esta situación al barrio malagueño de Tarajal, en la capital. La zona permanecerá en alerta hasta el próximo 5 de noviembre.

Por otro lado, cabe recordar que el sistema de vigilancia detecta un caballo infectado con VNO en la cuadra de una finca situada a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano de Antequera.

Asimismo, de los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería en cuanto a las densidades de mosquitos observadas en las últimas capturas disponibles, se ha observado abundancia en Marbella.

Con respecto a los niveles de riesgo, estos se dividen en bajo, medio y alto. En Málaga hay nueve municipios en riesgo alto que son Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almargen, Antequera, Cártama, Coín, Guaro, Málaga y Pizarra.

Cuidado con las piscinas fuera de temporada

Ante el incremento de positividades detectados estas semanas de octubre, pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía no relajarse en la adopción de medidas de protección y prevención.

Así, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos y no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos.

Asimismo, Sanidad anima a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.