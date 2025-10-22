La Gala Michelin en Málaga: 700 invitados, un impacto de 600.000 euros y un retorno mediático de 40 millones

Málaga, de nuevo, en el foco nacional e internacional. Si a finales del pasado mes de septiembre lo fue por la celebración de la primera Comic Con fuera de San Diego, Estados Unidos, en poco más de un mes lo será por ser la sede de la Gala Michelin, que tendrá lugar el 25 de noviembre en Sorhlin Andalucía.

Un hito que convertirá a la capital de la Costa del Sol en epicentro internacional de la alta gastronomía.

Bien es cierto que la celebración tiene un coste considerable para las arcas de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación provincial. En concreto, un millón de euros, sin impuestos.

De esta suma, la que mayor aportación realiza es la Administración regional. En concreto, son 600.000 euros los que parten de las arcas autonómicas, cifra que crece hasta los 726.000 euros si se incluye el IVA.

Estas son las cifras que aparecen reflejadas en el servicio ya adjudicado por la Consejería de Turismo con la entidad Michelin España Portugal en concepto de patrocinio.​ Por su parte, la institución supramunicipal malagueña y el Consistorio aportarán otros 200.000 euros (sin impuestos).

La documentación oficial recogida en el expediente, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, pone en valor el impacto económico que la celebración de la gala en Málaga va a tener para la ciudad y su entorno.

En concreto, se precisa que un evento de este tipo congrega a unos 700 invitados, incluidos chefs galardonados, líderes del sector turístico, periodistas nacionales e internacionales y empresas vinculadas al turismo y la restauración.

Según datos del Málaga Convention Bureau, el gasto medio diario de un visitante a eventos de este tipo ronda los 382 euros si es nacional y 390 euros si es internacional, con estancias medias que superan los 2,5 días.

Atendido a estos valores, es factible pensar que el impacto directo supere los 600.000 euros únicamente en alojamiento, restauración y transporte, con una repercusión indirecta que beneficiará a hoteles, restaurantes, comercios, empresas culturales y de servicios de la ciudad y la provincia.​

Asimismo, en la memoria justificativa se recuerda la incidencia favorable que galas anteriores tuvieron desde el punto de vista mediático, con una audiencia de 9 millones de personas y con un valor publicitario estimado en 30 millones en medios tradicionales y 10 millones en entornos digitales.

A juicio de los responsables de Turismo, esta visibilidad contribuye a que la imagen de Málaga y Andalucía se asocie a valores de excelencia, innovación, creatividad y sostenibilidad, consolidando el atractivo del destino para un turismo de mayor calidad y alto valor añadido.​

Efecto desestacionalizador

Al tiempo, se pone el acento en el hecho de que la Gala Michelin tenga lugar en un mes de baja ocupación turística, como es el de noviembre, lo que repercute en la desestacionalización del sector.

Los propios estudios destacan el hecho de que los restauradores con estrella Michelin suelen aumentar su facturación hasta un 50%, atrayendo visitantes y elevando el gasto medio y la duración de las visitas.​

Menús especiales con sello de Málaga

Hace justo una semana se dio a conocer que por primera vez el evento contará con un menú especial elaborado por los chefs más reconocidos de la provincia de Málaga.

La cena de la gala reunirá a nueve destacados cocineros, todos ellos reconocidos en la Guía Michelin. Bajo la coordinación del restaurante Bardal en Ronda (2 estrellas Michelin), con su chef Benito Gómez, y del restaurante Skina en Marbella (2 estrellas Michelin), capitaneado por el chef Mario Cachinero junto a Marcos Granda como director.

Mario Cachinero – Restaurante Skina, Marbella (2 estrellas Michelin)

Benito Gómez – Restaurante Bardal, Ronda (2 estrellas Michelin)

José Carlos García – Restaurante José Carlos García, Málaga (1 estrella Michelin)

Emiliano Schobert – Restaurante Blossom, Málaga (1 estrella Michelin)

Dani Carnero – Restaurante Kaleja, Málaga (1 estrella Michelin)

Diego Gallegos – Restaurante Sollo, Fuengirola (1 estrella Michelin y 1 estrella Verde)

Mauricio Giovanini – Restaurante Messina, Marbella (1 estrella Michelin)

Manuel de Bedoya – Restaurante Nintai, Marbella (1 estrella Michelin)

David Olivas – Restaurante Back, Marbella (1 estrella Michelin)

El maestro de ceremonias de la gala será Jesús Vázquez, reconocido presentador con una sólida trayectoria en televisión que abarca más de tres décadas, "demostrando una versatilidad y profesionalidad que lo hacen ideal para liderar esta celebración", según han anunciado. La alfombra roja será conducida por la actriz y presentadora malagueña Masi Rodríguez.