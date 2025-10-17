Fermín Criado (51 años), empresario, alto y claro: "Los profesionales del sector somos los más interesados en expulsar los pisos turísticos ilegales”

Fermín Criado (51 años) está al frente de una de las empresas punteras en la gestión y alquiler de viviendas turísticas.

Como CEO de Del Parque Flats, la suya es una opinión ciertamente especializada sobre un sector que, desde hace años, está marcado por la sospecha. Muestra de ello son las medidas que viene activando el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol en el intento de frenar la proliferación de estos alojamientos de corta duración.

Frente a la cruzada abierta en relación con este negocio, Criado se pronuncia de manera alta y clara: "Los profesionales del sector somos los más interesados en la regulación de la actividad y en la expulsión del mercado de todos aquellos que operan al margen de la ley".

Atendiendo a esta explicación, desde su punto de vista, la intervención de las Administraciones debe servir para limpiar el sector de todos aquellos que vienen ejerciendo la actividad al margen de la ley.

Del Parque Flats ha sido reconocida internacionalmente por la plataforma HomeToGo como uno de los mejores socios del mundo, en atención a la satisfacción mostrada por los clientes, a su variado inventario y al sólido rendimiento en reservas.

Este galardón, como destaca Criado, "nos anima a seguir avanzando por este camino, insistiendo en la necesidad de profesionalizar la actividad como garantía de futuro, no solo para las empresas que nos dedicamos a esto sino para el conjunto de la sociedad".

Los datos objetivos demuestran que tanto el alquiler de las viviendas vacacionales como su gestión se han convertido en una actividad económica de "vital importancia y peso" para la economía de Andalucía y del conjunto de España.

"Generamos puestos de trabajo, contribuimos a la revitalización de espacios así como al impulso de la economía y el comercio local", defiende, remarcando el empeño de los profesionales “en hacer las cosas bien y contribuir a aumentar la fidelidad y la satisfacción del destino Costa del Sol a nivel internacional".