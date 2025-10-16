El PP acusa al Gobierno "de sabotear el tráfico en Málaga" tras el último caos en la A-7

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha pedido explicaciones este jueves al Gobierno y le ha acusado de "sabotear el tráfico en Málaga" tras generar diez kilómetros de retenciones a primera hora de este jueves en la A-7 desde Rincón de la Victoria hasta la capital malagueña "por unos trabajos de mantenimiento que normalmente se realizan en horario nocturno".

Ha criticado que "el Ejecutivo de Sánchez y Puente no sólo no actúa para mejorar la movilidad en la zona Este, uno de los puntos más conflictivos de la provincia, pero sí entorpece la circulación en hora punta".

Así, ha preguntado a la Dirección General de Tráfico (DGT) "si ha dado orden de levantar los trabajos y dejar la vía libre antes de que se generen los primeros atascos, a partir de las 06.00 horas, o si, por el contrario, han contribuido a colapsar este tramo".

"Hablamos de un tramo especialmente conflictivo donde hemos sufrido colapsos históricos hace pocos meses por la falta de actuación del Gobierno socialista desde hace siete años", ha explicado Ortega, al tiempo que ha afirmado que "el Ejecutivo de Sánchez y Puente no quieren formar parte de la solución al colapso en las carreteras de la provincia; es más, son parte del problema y el principal escollo para impulsar soluciones a corto y medio y plazo".

El dirigente popular ha destacado que "no sólo no tienen Presupuestos Generales del Estado desde 2023 ni planifican inversiones, sino que lo poco que hacen lo hacen mal y en perjuicio de miles de conductores malagueños.

Para un trayecto de 30 minutos los malagueños han estado hoy atrapados más de una hora y media por una gestión negligente de este Gobierno donde siempre pagan los mismos, los conductores malagueños", ha insistido.

"Hoy más que nunca los malagueños se han acordado del necesario tercer carril que el PP viene reclamando desde hace años entre Rincón de la Victoria y la capital, así como de otras actuaciones que se han propuesto desde diferentes administraciones y a las que se les ha hecho caso omiso desde el Gobierno", ha apostillado.

Al respecto, Ortega ha reclamado "compromiso, responsabilidad y seriedad". "No puede ser que el Ministerio de Transportes no haga nada por paliar los atascos y que, encima, corte carriles para ejecutar trabajos de mantenimiento de la vía en hora punta, contribuyendo al colapso de manera activa, ya no sólo por omisión en la ejecución de inversiones necesarias en la provincia".

Por último, ha recordado que el tráfico ha aumentado en la última década casi un 80% en la salida de El Palo y un 56% en la variante de la A-7 en Rincón de la Victoria.