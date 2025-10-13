La Guardia Civil investiga el fallecimiento de una pareja en una "infravivienda" de Coín

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Dos personas han sido halladas muertas en una "infravivienda" del municipio malagueño de Coín en la tarde de este pasado domingo. Se trataría de una mujer y un hombre que eran pareja, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que ya se ha hecho cargo de la investigación.

Tal y como detallan las mismas fuentes, será la autopsia que practique el Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML) la que determine las causas exactas de la muerte, por lo que hasta entonces no se descartan varios posibles escenarios.

El hallazgo se ha producido en una vivienda ubicada en el paraje Arroyo de las Piedras. Sobre las 19.00 horas del domingo, el 112 recibió una llamada alertando del suceso.

El aviso hablaba de dos personas fallecidas en el interior de "una casa de campo, una infravivienda" en la zona referida del municipio del Valle del Guadalhorce.

El centro coordinador activó a la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios del 061, cuyos efectivos sólo pudieron certificar la muerte de las dos personas.