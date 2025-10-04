La revolución que la Diputación de Málaga proyecta en La Térmica, al detalle: 14,7 millones, parking soterrado...

Imagen del proyecto de ampliación del Centro Cultural La Térmica, de la Diputación de Málaga.

La apuesta de la Diputación provincial de Málaga por ampliar uno de los grandes epicentros culturales de la capital de la Costa del Sol, La Térmica, ya tiene forma y números.

El proyecto de ampliación, que es objeto de un estudio de detalle mediante el que se ordenarán las edificaciones planteadas, eleva a 14,7 millones de euros el coste completo de la operación, que incluye la ejecución de nuevos inmuebles, así como la demolición de algunas de las actuales construcciones.

El documento urbanístico fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento a mediados del pasado mes de agosto. Desde este sábado se abre un periodo de información pública de 20 días, en el que cualquier persona interesada puede realizar observaciones a la propuesta.

El estudio de detalle, redactado por el arquitecto Ángel Pérez Mora, el mismo que fue responsable del proyecto de rehabilitación del Palacio de la Aduana y su conversión en el Museo de Málaga, detalla paso a paso cada una de las acciones a desarrollar.

El objetivo que se marca la institución provincial es potenciar aún más el carácter cultural de la antigua Casa de la Misericordia. Y lo hace después de que años atrás su apuesta por una edificación vanguardista fue rechazada por su impacto sobre el bien original.

Para hacer hueco a los nuevos usos, se propone la demolición de cinco edificaciones anexas en mal estado, la construcción de un nuevo edificio lineal destinado al Archivo Histórico Provincial y a diversos servicios de la institución, y la creación de un aparcamiento subterráneo con un centenar de plazas.

Imagen de 1954 de la antigua Casa de la Misericordia de la Diputación de Málaga.

El edificio de la Misericordia, protegido con Grado I en el Catálogo del PGOU de Málaga y catalogado como Bien de Catalogación General por la Junta de Andalucía, constituye el corazón del conjunto y ha condicionado el diseño de la nueva ordenación.

Por ello, se busca compatibilizar la conservación de este inmueble singular con las necesidades actuales de la Diputación, que tiene en el recinto su sede institucional y un importante espacio cultural de referencia para la ciudad.

Detalles de

La base sobre la que se asienta la actuación es la de sustituir un conjunto de construcciones dispares y de escaso valor arquitectónico por un edificio único, que concentre en tres plantas los servicios del Cedma, del Sepram, de la imprenta y del área de mantenimiento, además del Archivo Histórico Provincial.

Este último ocupa actualmente unos 750 metros cuadrados en el interior del edificio histórico, lo que limita la versatilidad de sus espacios.

Otro de los aspectos más destacados es la desaparición del parque móvil provincial en superficie.

Su edificación actual será demolida y reubicada bajo rasante en un aparcamiento de 100 plazas, acercando el acceso de los vehículos al extremo sur de la parcela.

De este modo, se liberan los jardines que enmarcan la fachada principal, mejorando notablemente la relación del edificio histórico con la avenida de los Guindos.

La operación, además, se traducirá en una mejora paisajística y urbana del entorno inmediato.

El nuevo edificio se situará pegado a la medianera norte, liberando espacios y ampliando las visuales hacia la fachada principal.

En total, se demolerán 6.226 metros cuadrados de edificaciones obsoletas y se levantarán casi 7.200 metros cuadrados, de los que 4.796 metros estarán reservados para el Archivo Provincial y 2.398 a oficinas. Bajo tierra habrá 2.826 metros.

En cifras, el presupuesto se desglosa en 11,9 millones de euros para la nueva construcción, 220.000 euros para urbanización de viales interiores y áreas libres, y 148.000 euros para las demoliciones.