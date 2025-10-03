Torremolinos y Rincón consiguen 18 millones de euros de fondos europeos para grandes proyectos

Margarita del Cid y parte de su equipo en la presentación de los proyectos de Torremolinos.

Torremolinos y Rincón de la Victoria están de enhorabuena. Entre las dos van a recibir casi 18 millones de euros de fondos europeos para hacer importantes proyectos en sus localidades.

En el caso de Torremolinos, el Ayuntamiento ha conseguido 8,9 millones de euros de asignación de senda financiera FEDER a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del Desarrollo Urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Esa cantidad permite financiar el 85% de los proyectos que presentó Torremolinos en febrero y que suponen un desembolso total de 10,5 millones de euros.

“Torremolinos ha conseguido captar, desde el año 2022 que llegó este equipo de gobierno, más de 30 millones de euros de inversión de otras administraciones, con la cual hoy es un día en el que nos sentimos satisfechos por el trabajo realizado", ha asegurado Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos.

Torremolinos pidió ese dinero para su Plan de Actuación Integrado, denominado de forma más gráfica ‘Torremolinos, transformando el paraíso’.

Contemplaba acciones en tres líneas: sostenibilidad, tecnología y medio ambiente. En el primer caso plantea la reurbanización del entorno de avenida de Los Manantiales, la mejora de la movilidad peatonal en el Camino del Pilar, así como un estudio de mejora del tráfico en los accesos a La Colina, entre otras actuaciones.

En materia tecnológica quiere invertir en nuevas herramientas para avanzar en la simplificación administrativa y proponía la aplicación de la Inteligencia Artificial a los trámites administrativos, la mejora en la seguridad, eficiencia y geoposicionamiento en las comunicaciones de servicios sociales y de emergencias o la digitalización del archivo municipal, así como la creación de la Oficina del Dato de Torremolinos.

En el aspecto medioambiental, contempla el acondicionamiento ambiental y recreativo en el entorno de los pinares y de la ermita de San Miguel, la renaturalización del talud del Camino de la Playa y la renaturalización del parque Rocío Jurado.

Rincón de la Victoria

Por otra parte, Rincón ha conseguido la misma cantidad (8,9 millones de euros) de los mismos fondos. A ambos consistorios les ha llegado este viernes la notificación oficial y lo han hecho público.

Es también el 85% de la inversión pública y se destinará a las fases 1 y 2 del Parque Periurbano del Mediterráneo y la reforma del Cortijo Lo Cea, que se convertirá en el Nodo de Innovación y Emprendimiento ‘Arrecife Azul’.

Francisco Salado visitando unas obras en Rincón de la Victoria.

"Hoy es un día muy importante para nuestro municipio. La asignación provisional de esta senda financiera del FEDER nos permitirá dar un paso decisivo hacia el desarrollo sostenible y la innovación con proyectos que mejorarán la calidad de vida de nuestros vecinos y posicionarán a Rincón de la Victoria como un referente en economía azul y respeto al medio ambiente”, ha asegurado Francisco Salado, alcalde de Rincón de la Victoria.

El Parque Periurbano del Mediterráneo, en ejecución en su primera fase con unas obras que estarán finalizadas para el próximo año, tendrá una extensión de 137.683 metros cuadrados (equivalente a 26 campos de fútbol), en Torre de Benagalbón, junto al Colegio La Marina y el arroyo Benagalbón, entre las calles Lebreche y Pampero.

Este espacio verde será un pulmón natural, inclusivo, accesible, sostenible e integrador, que marcará un antes y un después en la calidad de los espacios verdes y zonas recreativas del municipio, para el disfrute de vecinos y visitantes.

Por su parte, el Cortijo Lo Cea albergará el centro ‘Arrecife Azul’, el primer Nodo de Innovación Social de La Noria especializado en economía azul en la provincia. Este centro será un referente para el impulso de iniciativas de emprendimiento social sostenibles vinculadas al entorno marino y costero, generando oportunidades basadas en el valor del mar y la economía azul.