El Cercanías de Málaga, al borde del colapso: los trenes viajaron al 172% de su capacidad en 2024

El Cercanías de Málaga vive una situación límite. Según los datos recogidos en el último Informe Anual del Sector Ferroviario 2024, publicado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), los trenes del núcleo malagueño presentaron una ocupación del 172%, lo que significa que suelen circulan con mucha más demanda que capacidad disponible.

Y ello después de un ejercicio en el que se acumularon 17.127.591 viajeros, un 6,6% más que el año anterior, frente a una oferta de plazas que creció un 0,3%, hasta situarse en 9.933.160 asientos.

Los datos de la CNMC permiten situar el caso de Málaga en el contexto nacional. Madrid y Barcelona también presentan saturación, pero a un nivel inferior:

Madrid: 241,6 millones de viajeros (+5,1%) para 215,8 millones de plazas (-7,5%). Ocupación: 112%.

Barcelona: 117,4 millones de viajeros (-2,1%) y 107,2 millones de plazas (-9,8%). Ocupación: 110%.

Valencia: 21,0 millones de viajeros (+5%) y 22,3 millones de plazas (-7,9%). Ocupación: 94%.

Bilbao: 13,9 millones de viajeros (-5,2%) para 24,2 millones de plazas. Ocupación: 57%.

Otros núcleos: 36,9 millones de viajeros (-10,6%) y 62,0 millones de plazas. Ocupación: 59%.

El contraste es evidente: mientras en Madrid y Barcelona el sistema está tensionado, y en Valencia se mantiene equilibrado, en Bilbao y en otros núcleos el problema es el opuesto —infrautilización—. Solo Málaga destaca como el núcleo más saturado de España, con una demanda que casi duplica la capacidad ofertada.

Crecimiento constante en la Costa del Sol

El aumento de pasajeros en Málaga no es un fenómeno aislado de 2024. Ya en 2023 se registró un fuerte crecimiento respecto al año anterior. En concreto, del 42,6%.

A ello contribuye el crecimiento demográfico y urbanístico del área metropolitana, unido al turismo en la Costa del Sol y a los desplazamientos diarios de trabajadores. Otro factor clave es la política de bonificaciones aplicada en los últimos años, que ha convertido el transporte público en una herramienta muy barata.

Mientras tanto, la oferta de trenes se ha mantenido prácticamente congelada en los dos últimos ejercicios. Esto genera una presión creciente sobre el servicio.

La saturación del Cercanías de Málaga ya se traduce en trenes abarrotados y frecuentes quejas de los usuarios. Tanto la sociedad civil como los partidos políticos vienen reclamando desde hace meses un refuerzo urgente del servicio, tanto en frecuencias como en material rodante.