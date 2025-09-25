La Diputación de Málaga da luz verde a la mayor inversión para los ayuntamientos de la historia: inyectará 39 millones de euros

La Diputación de Málaga da luz verde a la inyección económica más alta que ha realizado hasta la fecha a los municipios de la provincia. En concreto, destinará a los ayuntamientos de la provincia 39 millones de euros. Así lo han aprobado en el pleno este jueves con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de PSOE y Con Málaga, el cuarto Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM).

De los 39 millones de euros correspondientes a este cuarto PAEM, un total de 22 millones se destinan a los 86 ayuntamientos y 2 entidades locales autónomas (ELA) con menos de 20.000 habitantes y se reparten en función de la población.

De este modo, los 17 menores de 500 habitantes recibirán 190.000 euros cada uno; los 13 de hasta 1.000 habitantes, 225.000 euros; los 18 hasta 2.000 habitantes, 250.000 euros; los 13 hasta 3.000, 265.000 euros; los 16 hasta 5.000 habitantes, 280.000 euros; los 8 hasta 10.000 habitantes, 300.000 euros; los 2 hasta 15.000 habitantes, 335.000 euros, y un municipio de entre 15.001 y 20.000 habitantes recibirá 350.000 euros.

El 60% del importe que reciban estos consistorios se dedicará a inversiones y el 40% restante a gastos corrientes, para que puedan hacer frente a sus necesidades de tesorería.

Los 17 millones de euros restantes se repartirán entre los 17 municipios mayores de 20.000 habitantes, de modo que cada uno de ellos recibirá un millón de euros. El importe total de esa cantidad debe destinarse a inversiones.

El presidente, Francisco Salado, ha asegurado que beneficiará a todos los ayuntamientos y a todos los ciudadanos de la provincia. “Van a recibir más dinero todos los municipios, los pequeños y los grandes, porque todos son importantes para la Diputación de Málaga”, ha afirmado Salado, quien ha añadido que “es lo justo, ayudar a las personas vivan donde vivan”.

Salado ha apuntado que la institución provincial ha transferido a los ayuntamientos de la provincia una media de 120 millones de euros en los últimos cuatro años, hasta sumar un total de 479 millones.

Sólo en este año 2025 se han aprobado cuatro planes de asistencia económica municipal que suman un total de 77,2 millones de euros, de los que 10 millones fueron exclusivamente para los municipios afectados por las danas, cantidad a la que se suman 28,6 millones de euros del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, la Concertación, que se dirige a los municipios con menos de 20.000 habitantes y a las dos ELA.

De esta forma, este año se transferirán a los municipios de la provincia más de 105 millones de euros únicamente a través de estos planes y programas, cantidad que se incrementa con las subvenciones directas o las aportaciones a través del PFEA.

Programa para digitalizar la gestión del agua

El pleno de la Diputación ha aprobado el expediente del contrato mixto de implementación e instalación del programa para digitalizar la gestión del ciclo integral del agua en 71 municipios menores de 20.000 habitantes.

En total, este plan prevé una inversión de 15,5 millones de euros, de los que la institución provincial aporta 5,5 millones y 9,9 proceden de fondos europeos Next Generation –segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de digitalización del ciclo integral–.

Los objetivos específicos del proyecto son los cuatro siguientes: