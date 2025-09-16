Cruz Sánchez de Lara recibe en Málaga el Galardón Victoria: "Las mujeres de esta ciudad sois pioneras en el asociacionismo"

Francisco de la Torre, Cruz Sánchez de Lara y Rocío García, durante la entrega del premio. Carlos Díaz

El Galardón Victoria reconoce desde hace casi dos décadas la trayectoria de mujeres "que dejan huella" en diferentes ámbitos empresariales. Este 2025, la protagonista de este reconocimiento es la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, editora de Magas y ENCLAVE ODS, Cruz Sánchez de Lara.

El premio, concedido por la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema), reconoce la "sobresaliente labor" de Sánchez de Lara en su liderazgo inspirador y su contribución al desarrollo profesional y empresarial de las mujeres".

A ello se le suma que "su compromiso, dedicación y trayectoria ejemplar constituyen un referente y un impulso para futuras generaciones".

Este reconocimiento busca dar visibilidad a mujeres cuya trayectoria y logros puedan servir "de estímulo para otras, contribuyendo así a fortalecer una cultura emprendedora en la que el liderazgo femenino tenga el reconocimiento que merece".

El mundo empresarial femenino de Málaga se ha reunido este martes en el Museo del Automóvil y la Moda para entregar el galardón a la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, que lo ha recibido con “orgullo” y ha recordado sus raíces malagueñas. "Siempre he llevado a Málaga en mi corazón, pero este año lo tengo más presente que nunca", ha explicado en su discurso, tras recoger el premio de la mano de la presidenta de Amupema, Rocío García, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

"Mi madre me ha reñido en malagueño toda mi vida. Todavía no soy capaz de no emocionarme cuando veo tanta energía de mujeres juntas. Quiero recalcar la importancia del movimiento de las asociaciones, lo que habéis hecho y lo que seguimos construyendo juntas. Este es un premio que vosotras dais, pero que también recibís conmigo", ha recalcado Sánchez de Lara.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL también ha hecho referencia en su discurso a las abuelas. "Ellas también fueron líderes, en otra esfera. Aunque ahora estamos en muchísimos espacios, eso es algo que tenemos que agradecer a lo que ellas fueron", ha añadido.

Sánchez de Lara ha confesado que este año se siente "más malagueña" que nunca, ya que está estudiando el final del siglo XVIII, "para contar la historia de las mujeres de mi familia". En este sentido, ha asegurado que las malagueñas son "pioneras" en el asociacionismo de mujeres.

"En 1796, en el Palacio Episcopal, se registró la Asociación de Señoras para el cuidado de los niños expósitos. Mis abuelas y bisabuelas se turnaban para atender a los niños, junto a otras muchas malagueñas", ha relatado.

Top 100 Mujeres Líderes

La editora de Magas también ha hecho referencia a la campaña de votaciones de Top 100 Mujeres Líderes, cuyo lanzamiento podría ser el año que viene en Málaga. "Me encantaría que esta ciudad fuera el pistoletazo de salida", ha apuntado.

Sánchez de Lara ha recalcado la importancia de crear "un business plan personal", y ha relatado su experiencia en primera persona. "Hace diez años me enamoré y viví una crisis reputacional. Por eso os digo: tenéis que defender vuestra valía y vuestra identidad. El mundo ha cambiado, es un mundo de redes. Muchas veces no pensamos en construir nuestro propio business plan personal, pero cuando esas crisis llegan, la fortaleza se construye desde atrás".

"Hoy somos las creadoras de nuestra propia marca personal. Os invito a presentar vuestra candidatura a Top 100 Mujeres Líderes, para hacer vuestra propia campaña. Hay que darle visibilidad a tantas mujeres que están construyendo futuro", ha subrayado la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

Junto a Sánchez de Lara, la deportista Carolina Navarro ha recibido el reconocimiento honorífico de Mujer Malagueña 2025. Ha recogido el galardón su hermano Carlos, debido a que ella se encuentra disputando una competición.

Desde su creación en 2007, el Galardón Victoria ha reconocido la labor de mujeres pioneras como Ana Rosa Quintana, María Teresa Campos, Adelaida de la Calle, Pasión Vega, Sonia Díez, Mabel Lozano, Laura Baena o María Peláe, entre otras.

El acto también ha contado con la presencia del presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, representantes de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, la vicepresidenta de la CEM, Natalia Sánchez, la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, Elvira Carrera y Mar González, entre otras.