Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga: Alcaucín lucha contra su segundo fuego en cuatro días

Declarado un nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga. En la mañana de este sábado, bomberos del Plan Infoca trabajan para extinguir un fuego en la localidad de Alcaucín. Concretamente, las llamas se sitúan en la zona del Boquete de Zafarraya, donde tan solo hace tres días se vivió un episodio similar.

El incendio, declarado sobre las 7.30 de la madrugada, ha desplegado a 40 bomberos forestales, 1 técnico de operaciones, 3 agentes de medio ambiente, 3 autobombas, 1 ligero y 2 de carga en tierra.

Pasadas las 9.30 horas de la mañana, Plan Infoca ha incorporado al contingente de extinción 1 helicóptero, 1 grupo de bomberos forestales y 1 técnico de operaciones.

🔴#IFAlcaucín (Malaga). Se suman al contingente de extinción 1 helicóptero, 1 grupo de bomberos forestales, 1 técnico de operaciones.

El pasado miércoles, la localidad vivió otro incendio en la zona del Boquete de Zafarraya, declarado alrededor de las 07:00 horas y quedó extinguido durante el día.