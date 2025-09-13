Nueva jornada de retrasos en el AVE Málaga-Madrid a causa de una "incidencia" en la infraestructura

La línea de Alta Velocidad que une Andalucía con Madrid está sufriendo una nueva jornada de retrasos debido a una incidencia en la infraestructura, según ha informado Renfe en sus redes sociales. Se han visto afectados más de 30 trenes en toda la comunidad autónoma, incluyendo varios en Málaga.

Esta incidencia técnica se ha producido sobre las 9.30 horas de la mañana, en el trayecto comprendido entre Ciudad Real y Brazatortas, y ha provocado demoras en la línea que conecta Madrid con Ciudad Real, Puertollano y Andalucía.

Sobre las 10.30 horas de la mañana, Renfe ha informado de que los trenes recuperarán su frecuencia de paso gradualmente durante este sábado tras solucionarse la incidencia.

🟢 Solucionada la incidencia, se normaliza la circulación de Alta Velocidad en la línea Madrid-Ciudad Real-Puertollano-Andalucía. Los trenes recuperan su frecuencia de paso gradualmente.

https://t.co/iOQDaNmHyo — InfoRenfe (@Inforenfe) September 13, 2025

Este tipo de incidencias en la red ferroviaria de Alta Velocidad suelen provocar un efecto en cadena en distintos trayectos, afectando también a conexiones con Sevilla, Córdoba y otras ciudades andaluzas.

Hace dos semanas, el incendio de un convoy provocó también graves cortes en la línea entre Madrid y Andalucía, provocando la demora de varios trenes.