Cortes parciales en la autopista de la Costa del Sol AP-7 por el reasfaltado del tramo entre Fuengirola y Marbella

La autopista de la Costa del Sol (AP-7) ha iniciado esta semana el reasfaltado de la calzada en su tramo principal, lo que supondrá cortes parciales en días laborables. Esta obra incluye 29 kilómetros de longitud, entre Fuengirola y Marbella.

La autopista AP-7 no se cerrará a la circulación en ningún momento, según han asegurado desde la empresa concesionaria, Ausol.

Sin embargo, será necesario restringir el tráfico únicamente en el carril en el que se esté trabajando en cada momento, en horario de 7.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Cada semana los cortes afectarán a diferentes carriles, "normalmente de no más de tres kilómetros de extensión, y estarán debidamente señalizados".

Los trabajos, que están a cargo y sufragados íntegramente por la sociedad concesionaria Ausol, comenzaron el pasado 9 de septiembre, con un plazo de ejecución de tres meses.

Esta nueva fase se une a la que concluyó el pasado junio, y que supuso la rehabilitación integral del firme de la calzada entre Marbella y Estepona de 24 kilómetros de longitud.

"Estamos utilizando un moderno material de rodadura, de alto rendimiento y de eficacia contrastada", ha explicado el director general de Ausol, Juan Marchini.

De este modo, las obras consistirán en el extendido de dos capas de microaglomerado en frío sobre la capa de rodadura existente a lo largo de todo el eje de la AP-7 entre Fuengirola y Marbella. Y se llevará a cabo un repintado de la señalización horizontal.

La solución aplicada no necesita fresado (la retirada de la capa superficial antigua), por lo que no se generarán residuos en forma de escombros.

"Gracias a estos trabajos conseguiremos mejorar la seguridad vial, con un aumento significativo del agarre de los neumáticos y de la fricción superficial", ha añadido Marchini.

El director general ha aclarado que esta actuación no se puede llevar a cabo por las noches, ya que las condiciones de temperatura y humedad ambiental afectan a la calidad del nuevo firme.

Ausol ha ajustado el calendario de los trabajos: se da inicio en el momento en que se reduce el tráfico de la temporada de verano y de forma que concluyan antes del periodo navideño, cuando nuevamente repunta el tráfico.

Estos trabajos suponen una inversión global, a cargo de la sociedad concesionaria, de casi 3,8 millones de euros y tienen como objetivo mejorar la calidad y la seguridad vial de los usuarios de la autopista AP-7 en la Costa del Sol.