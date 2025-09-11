Málaga propone al Gobierno actuaciones por 14 millones para aliviar la congestión de la A-7 hacia Rincón de la Victoria

Francisco de la Torre, Carlos Atienza y Francisco Salado, durante la presentación del estudio.

La ronda Este de Málaga vive cada día importantes atascos en la A-7 hacia Rincón de la Victoria, un punto negro que se acrecenta con el paso del tiempo a causa del aumento de población en esa zona. A la espera de una nueva reunión con el Ministerio de Transportes, titular de la carretera, los ayuntamientos de Málaga y de Rincón de la Victoria han presentado un informe técnico en el que se plantean actuaciones "a corto plazo" para descongestionar el tráfico en este tramo.

El estudio, realizado por la consultora Andaluza de Modelado e Ingeniería (AMEI), plantea actuar en siete enlaces de entrada y salida a la autovía, con una inversión de 14 millones de euros sin IVA.

Entre las soluciones que se plantean para descongestionar la A-7 en el tramo entre Málaga-Este (Limonar) y Rincón de la Victoria hasta el término municipal de Vélez-Málaga, se encuentran rediseñar y realizar nuevas estructuras en los ramales de acceso a la A-7, duplicar los carriles de salida y en algunos casos construir glorietas para ordenar mejor el tránsito de vehículos.

"No podemos pretender que una red y unos accesos construidos hace veinte o treinta años sigan absorbiendo el tráfico actual", ha apuntado el presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, que ha presentado el informe junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y el ingeniero y CEO fundador de AMEI, Carlos Atienza.

Este documento fue remitido al Gobierno el pasado 2 de mayo, según ha explicado Salado, y ha asegurado que aún "no se ha obtenido respuesta".

Los puntos más críticos se concentran en enlaces como Cotomar, Pedregalejo, El Palo, Limonar, Añoreta y Benagalbón. Uno de los focos de congestión más graves está en la zona de la gasolinera Tamoil, donde se producen retenciones diarias a mediodía y, sobre todo, por las tardes en torno a las siete.

El informe describe cómo la confluencia de trayectorias —vehículos que entran y salen hacia urbanizaciones, centros comerciales o zonas residenciales— genera bloqueos que se trasladan al tronco de la autovía.

En la rotonda de Rincón de la Victoria coinciden los flujos de quienes van hacia Parque Victoria, la Cueva del Tesoro, el centro comercial o urbanizaciones como Cerro Amare.

Lo mismo ocurre en Pedregalejo, donde la saturación en horas punta provoca largas colas. Los aforos realizados en el estudio revelan que el problema es más agudo en días laborables lectivos, cuando coinciden los traslados a colegios con los desplazamientos laborales.

El estudio concluye que la A-7 presenta una clara falta de capacidad para afrontar y absorber los crecimientos de la demanda de tráfico.

Sin embargo, para aliviar la situación, plantea la posibilidad de implantar un tercer carril en los tramos entre El Palo y La Cala del Moral y entre Añoreta y Vélez-Málaga, algo que se descarta en el caso de la variante de Rincón de la Victoria por limitaciones de espacio.

Así, en Limonar y Pedregalejo se propone crear lazos y carriles segregados que permitan separar trayectorias y aumentar la capacidad de almacenamiento en los accesos.

En El Palo se plantea rectificar pendientes, duplicar carriles y suavizar la pronunciada bajada de Pinares de San Antón, que alcanza un 21%.

Para Rincón de la Victoria se proyecta una estructura elevada que permita la salida directa hacia Cuevas del Tesoro y Serramar, además de carriles segregados que mejoren el flujo hacia La Cala del Moral y el centro comercial.

En Benagalbón, la solución pasa por prolongar las cuñas de aceleración y desaceleración, evitando que las incorporaciones obliguen a detenerse casi por completo.

En Añoreta, la propuesta incluye la reordenación de intersecciones mediante glorietas y la prolongación de carriles para dar mayor visibilidad y facilitar la incorporación a la vía.

"Son actuaciones quirúrgicas, de rápida ejecución, que no requieren grandes infraestructuras pero que aliviarían notablemente la congestión", han recalcado.

Estudio previo

El año pasado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó y adjudicó un Estudio Previo de alternativas de mejora de la Red de Carreteras del Estado en la Zona Este del Área Metropolitana de Málaga, que debe plantear alternativas como la construcción de una autovía de nuevo trazado, las ampliaciones de capacidad y/o mejora de la actual autovía A-7, la implantación de carriles BUS-VAO o una combinación de las anteriores.

De la Torre ha redundado en que se trata de soluciones prácticas, a corto plazo y con alto impacto en la movilidad. "Será difícil encontrar en España una inversión planteada que con tan poco dinero se pueda conseguir tanto", ha enfatizado, añadiendo que confía en que estas propuestas sean aceptadas en el mencionado estudio que realiza el Ministerio.