Desembarco de droga a plena luz del día en una playa de Casares: los bañistas, atónitos con la escena

Los vecinos de Casares aún están sin palabras ante lo vivido el pasado sábado por la tarde en una de sus playas. Aunque el arenal estaba abarrotado, como cualquier último fin de semana de agosto, un grupo de personas llegó en una embarcación y desembarcó lo que parece un alijo de droga ante los bañistas, que grabaron y difundieron en redes sociales la escena.

Sea como fuere, lo llamativo de las imágenes es que lo hacen con una tranquilidad desbordante, ajenos a que toda la playa estuviera mirándoles. Desde la Guardia Civil han asegurado a EL ESPAÑOL de Málaga que ya se ha abierto una investigación en relación con estos hechos. Al parecer, según el Ayuntamiento de Casares, hay dos detenidos por estos hechos.

El alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, ha confesado a EL ESPAÑOL de Málaga que por desgracia este tipo de hechos se están normalizando en la Costa del Sol. Así, tras los hechos ocurridos, ha solicitado un incremento de efectivos de la Guardia Civil y un refuerzo de la vigilancia tanto en el litoral casareño como en el conjunto del litoral malagueño.

El Ayuntamiento recuerda que esta petición no es nueva, sino que se viene trasladando "desde hace años" en la Junta Local de Seguridad a responsables de la Subdelegación del Gobierno y de la Comandancia de la Guardia Civil. En este sentido, se reclama un aumento de agentes en los acuartelamientos de Casares y Sabinillas, con el objetivo de mejorar la vigilancia en todo el término municipal y reforzar la seguridad en la zona costera.

"Desde el Consistorio se condena la descarga de alijos que se producen con total impunidad en la Costa del Sol desde hace años. Como el último episodio que tuvo lugar el pasado sábado en una playa de Casares, ante la atónita presencia de numerosos bañistas", han explicado en un comunicado desde el Ayuntamiento.

El alcalde reconoce y aplaude el trabajo de los cuerpos de seguridad por el rápido arresto, aunque insiste en la necesidad de reforzar la investigación preventiva para evitar que este tipo de sucesos vuelvan a repetirse.